Anim na ang namatay dahil sa typhoid fever at lagpas 600 na ang naitalang kaso ng naturang sakit sa Negros Occidental simula Enero ngayong taon.

Sa tala ng provincial health office, umabot na ng 623 ang mga kaso ng typhoid sa 29 na mga bayan at lungsod sa Negros Occidental.

Mismo si Negros Occidental Governo Bong Lacson ang nagulat sa lumabas na report.

“I was surprised in the report today that as early as January this year there was already a typhoid case and there are now a total of 6. And the cause of typhoid is the same as cholera,” ani Lacson

Nagkasundo ang provincial health noard na panahon na para magtatag ng "Food and Drinking Water Quality Monitoring Committee" ang bawat local government unit ng lalawigan.

Sa 31 na mga bayan at lungsod sa Negros, 11 pa lang ang may monitoring committee.

“Kay ti nakita ta ang water-borne, diarrheal diseases kag aton cholera kag typhoid katag-as. Number one ang question da ang potable water supply isa na. Then ang aton water and sanitation,” ani Dr. Ernell Tumimbang, provincial health officer.

(Nakikita natin ang water-borne, acute diarrheal diseases at cholera at typhoid ang taas. Number one ang question dyan ay ang potable water supply. Isa na ‘yan. Then ang ating water and sanitation.)

Nasa 20 na kaso na ang kumpirmadong cholera sa mga bayan, EB Magalona, Silay, Talisay, Silay City, Victorias at Calatrava.

Ang pinakahuling nagkasakit ay 3 anyos na bata.—Ulat ni Angelo Angolo