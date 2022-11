MANILA — Inalis sa puwesto ang dalawang pinuno ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) sa Region IV-A nitong Huwebes.

Ayon kay DSWD Sec. Erwin Tulfo, ni-relieve niya ang regional director at assistant regional director ng DSWD Calabarzon para bigyang-daan ang imbestigasyon sa reklamo ni Noveleta, Cavite Mayor Dino Chua hinggil sa paghingi umano ng maraming dokumento para sa pagbibigay ng ayuda sa mga sinalanta ng bagyong Paeng.

Sinabi ni Chua sa ilang panayam sa media na kabilang sa mga rekisitos ng DSWD ay mga certificate of indigency, barangay clearance, at mga ID.

Ayon kay Tulfo, nauna nang sinabi ng dalawang opisyal na wala sa listahan ng social workers ang mga residenteng nagreklamo na hinihingan sila ng mga dokumento.

Pinatawag ni Tulfo ang dalawang opisyal sa DSWD Central Office sa Quezon City para maibigay ang kanilang panig sa inasagawang imbestigasyon.

Tatayo munang acting regional director ng DSWD IV-A si Assistant Secretary for Special Concerns Marites Mortel Maristela.

“I am doing this, I am relieving two of the personnel, officials para po hindi na mangyari ito, ‘yong mga sinasabi ni Mayor Chua na andaming hinihingi na mga requirement, andaming ganito, binaha na nga, binagyo na nga,” ani Tulfo.

“Para ma-satisfy ang reklamo ni Mayor Chua, nagbaba na ako ng relief order doon sa dalawang opisyal ko para magpaliwanag din kung ano talaga at maimbestigahan po. Kaya ko rin sila nilagay sa Office of the Secretary para hindi maimpluwensyahan ‘yong conduct of our investigation.”

Humingi ng paumanhin si Tulfo sa mga taga-Noveleta sa pangyayari at nangakong magiging patas ang imbestigasyon nila sa insidente.

Ayon kay Tulfo, may sariling isinasagawang imbestigasyon si Chua sa insidente at magpapasahan sila ng kani-kanilang report sa pangyayari.

Dagdag ng kalihim, inatas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag nang pahirapan ang mga biktima ng kalamidad sa pagkuha nila ng ayuda.

Ginawa aniya itong aksyon para maiwasang maulit ang ganitong sitwasyon sa ibang lugar o sa susunod na kalamidad.

May 162,243 pamilyang na-displace sa Calabarzon bunsod ng pananalasa ni Paeng, batay sa pinakahuling ulat ng DSWD regional office.

Sa bilang na ito, 8,824 ang nasa 234 evacuation centers (EC) - 955 families in 41 ECs sa Cavite; 1,303 families in 45 ECs sa Quezon; 240 families in 19 ECs sa Rizal; 6,305 families in 125 ECS sa Laguna; at, 21 families in 4 ECs sa Batangas.

Umabot sa 181 na mga bahay sa buong rehiyon ang nawasak, habang 1,148 naman ang nagkaroon ng damage.

Ayon sa DSWD Calabarzon, P20.84 milyon na ang halaga ng ayudang kanilang naipamahagi sa mga apektadong pamilya.

