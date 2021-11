Container vans stacked together are seen inside the Philippine Ports Authority compound in Manila on April 1, 2020. George Calvelo, ABS-CBN News/File

MAYNILA—Lungkot at pagkalito ang nararamdaman ng isang grupo ng mga trucker nang ipatupad ng Philippine Ports Authority ang "no permit, no service" policy simula Nobyembre 1.

Ani Rina Papa, vice president ng Alliance of Concerned Truck Owners and Organization, inasahan nila na magkakaroon sila ng huling pag-uusap sa PPA hinggil sa bagong polisiya pero hindi natuloy.

Marami pa umanong mga trucker ang naguguluhan sa "no permit, no service" policy sa mga pantalan, aniya.

"What complicates this situation is the new, additional regulatory policy, which is the certificate of accreditation. This certificate of accreditation adds to both the process and the cost of acquiring accreditation to transact business in the port," aniya sa panayam sa Teleradyo Miyerkoles.

Ayon kay Papa, lumaki rin ang kanilang babayaran sa fees na mula P4,500 kada taon, naging P11,700 na ito. Paliwanag naman niya, may bisa ito ng higit 3 taon.



Tumatagal din ng 3 linggo hanggang 1 buwan ang proseso sa certificate of accreditation, aniya.

Nagbabala ang grupo na maraming trucker ang posibleng tumigil sa pagbiyahe dahil sa bagong polisiya. Posibleng malaki rin umano ang epekto sa pagbiyahe ng mga produkto kapag natengga ang mga truck sa pantalan.

"Ang apela namin, bakit tayo nagmamadali? Hindi naman kami naglatag ng all-out resistance. Ang sinasabi lang namin, ihanda natin 'yung mga trucker at ihanda rin natin 'yung mismong sistema ng PPA, which apparently can’t cope with the demand of this new system that they are implementing," ani Papa.

Ayon naman kay PPA General Manager Jay Santiago, natupad ang mga ipinangako nila sa mga trucker kaya ipinatupad ang polisiya.

"Hindi ko pa alam ano pa pong inaasahan na pag-uusapan dahil lahat ng mga pinangako ng PPA ay natupad ng PPA," aniya sa panayam din sa TeleRadyo.

Tatlong buwan din ang ibinigay nila sa truckers para kumuha ng permits to operate at certificate of accreditation.

Ani Santiago, pinapayagan ding makapasok ang truckers sa pantalan habang pinoproseso ang kanilang aplikasyon.

Wala rin umanong dahilan para maantala ang biyahe ng mga produkto dahil sa polisiya, dagdag niya.