Pagbabakuna ng mga edad 12 hanggang 17 kontra COVID-19 sa Navotas City. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

MAYNILA— Binuksan na nitong Miyerkoles sa buong bansa ang pagbabakuna kontra COVID-19 sa mga edad 12 hanggang 17 anyos na walang comorbodity o health risks.

Umarangkada na sa Makati ang bakunahan ng mga nasa edad 12 hanggang 17 anyos na walang health risks, kung saan 3,000 kabataan ang nakatakdang turukan sa apat na vaccinations sites.

Ayon sa Makati LGU, umabot na sa 15,000 kabataan ang nagparehistro.

Mga eskwelahan at isang simbahan naman ang vaccination site ng Quezon City sa mga kabataang walang comorbidity.

Dahil menor de edad ang mga babakunahan, may electronic consent form na dapat pirmahan ang mga magulang o guardian para matiyak na pinapayagan nga silang magpabakuna.

Puwede namang mag-rehistro sa QC Vax to Easy Website.

Una nang sinimulan ang pagbabakuna ng mga batang may comorbidity sa bansa, bilang pautay-utay na pagbubukas ng pagbabakuna sa mga bata kontra COVID-19.

Pfizer at Moderna vaccines ang ginagamit dito dahil ito lang ang may emergency use authorization.

Sa Tacloban at Biliran City, sisimulan sa Biyernes ang pagbabakuna sa mga edad 12 hanggang 17 anyos.

"We are targeting to at least vaccinate 80 percent of the 12 million, so that would be about 10 million by December 2021," ani DOH Usec. Myrna Cabotaje.

Dagdag niya: "We are hoping that with the opening up of our pediatric age group, ma-engganyo na rin ang ating mga lolo at lola na magpabakuna. Except na pag magpabakuna ang mga bata, we need a bigger space kasi dapat kasama ang parent or guardian during the vaccination. We have been open, importante na pamilya- pamilya ang napoproteksyunan," she added.

Pinag-aaralan na din ng Department of Health kung kaya nang bakunahan ang mga batang edad 5 hanggang 11 na ginagawa na sa Estados Unidos.

— May mga ulat ni Jasmin Romero, ABS-CBN News