Kuha ng Talomo Police

DAVAO CITY - Kulong ang isang lalaking construction worker matapos mahuling nagkunwaring Philippine Army personnel sa isang checkpoint ng pulisya sa Davao City, Miyerkoles ng tanghali.

Nakasuot ng camouflage uniform ng sundalo ang suspek habang sakay sa kaniyang motorsiklo. Nang harangin ng mga awtoridad para inspeksyunin ang driver’s license nito, walang naipakita ang suspek.

Nagpakilala umano siyang sundalo at nagpakita ng pekeng AFP ID. Napansin ng mga police na walang logo ng AFP ang ID na pinakita.

Isang pekeng .45 pistol ang sa suspek.

Napag-alaman din na ninakaw lang ang motorsiklo na sinakyan ng suspek.

"Later at this office, it was found out that his driven motorcycle was a carnapped vehicle after his victim appeared at this office and pinpointed the suspect as the one who deceived him and took away his motorcyle," ani Police Maj. Sean Logronio, hepe ng Talomo police.

Patong-patong na kaso na paglabag sa Republic Act 4136, 10883 at 10591 ang nakatakdang harapin ng suspek.

—Ulat ni Chrislen Bulosan



