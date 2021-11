NBI may mga kakasuhan na hinggil sa anomalya sa TUPAD program

MAYNILA - May ilang tao nang kakasuhan ang National Bureau of Investigation kaugnay sa mga anomalya sa pagpapatupad ng TUPAD Program ng Department of Labor and Employment sa Quezon City, ayon sa isang opisyal.

Naiulat ang ilang anomalya sa isang distrito sa Quezon City. Ang TUPAD Progam ay ang pamimigay ng cash aid o ayuda sa mga manggagawang umaaray sa epekto ng COVID-19 pandemic sa mga negosyo.

Sa ngayon, hindi pa puwedeng isiwalat kung sino ang mga natukoy nilang salarin, ayon kay DOLE Director Ma. Karina Perida Trayvilla, na namamahala sa nasabing programa.

Sinabi rin ni Travilla na may mga pagbabago o control measures na kanilang isinasagawa para maiwasang mangyari muli ang anomalya.

Kabilang dito ang paniniguradong lehitimo ang benepisyaryo, at lalagyan na rin nila ng QR code ang TUPAD ID.

"They can only get their salary or wages after showing their TUPAD ID. At binago natin - meron ng QR code," ani Travilla.

"We have to make sure that ang nag-sign ng DTR ay yung DOLE or LGU authorized persons para maiwasan ang mga nag-submit ng DTR na hindi naman nagtrabaho," dagdag niya.

Titiyakin din daw nila na ang TUPAD Coordinator ay bibisita mismo sa worksite para malaman kung talagang nagtatrabaho ang benepisyaryo.

"'Yung worksite, kailangan may aktwal na ginagawa doon ang ating TUPAD coordinator. Kailangan bisitahin sila. Kailangan kumuha ng picture na beneficiaries are really working. Sina-submit 'yan sa bureau para makita that they are working," ani Travilla.

Dapat din daw ay may kuhang retrato bago at pagkatapos ang isasagawang paglilinis.

Nagbigay na rin sila ng direktiba sa regional offices kaugnay ng pag-double check ng mga sinusumiteng dokumento.

Nagpapatuloy ang imbestigasyon ng NBI sa insidente.

-- Ulat ni Zyann Ambrosio, ABS-CBN News