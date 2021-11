Kuha ng Balasan Fire Station

ILOILO—Patay ang isang lalaki matapos mabunggo ng ninakaw na sasakyan sa bayan ng Balasan, Iloilo nitong Martes.

Idineklarang dead on arrival sa ospital ang biktimang si Alejandro Navales, 64.

Nahuli ng mga awtoridad ang suspek na nagmamaneho matapos mag-overheat ang sasakyan.

Ayon sa pulisya, ninakaw ang sasakyan sa bayan ng Sta. Barbara, Iloilo at dinala ito ng suspek sa Roxas City, Capiz Martes ng umaga.

Natunton ng may-ari ng sasakyan na naka-park ito sa isang mall sa Roxas City sa pamamagitan ng GPS nito.

Kaagad na ipinagbigay-alam ng may-ari ng sasakyan sa mga pulis ang insidente at mabilis na pinuntahan ang mall. Pero pagdating nila sa lugar, wala na ang sasakyan matapos matunugan ng suspek na sinusundan siya.

Nagtungo sa bayan ng Pilar, Capiz ang suspek dala ang ninakaw na sasakyan.

Pagdating sa border checkpoint sa Barangay San Nicolas, Pilar, Capiz, at Barangay Kinalkalan, Balasan, Iloilo, tinakbuhan ng suspek ang mga pulis matapos parahin ito.

Mabilis na hinabol ng mga awtoridad ang suspek at pagdating sa Barangay Camambugan, Balasan, nabangga ng suspek ang biktima na nakasakay sa kaniyang motorsiklo.

Dahil sa lakas ng pagkabangga, tumilapon sa kalsada ang biktima at mabilis na tumakas ang suspek.

Kaagad na dinala sa ospital ang biktima pero hindi na siya umabot ng buhay.

Nasa kustodiya na ng Balasan police ang suspek at nakatakdang sampahan ng kasong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property at kasong carnapping.

—Ulat ni Rolen Escaniel