Ilang mga sementeryo sa Metro Manila, bukas na muli sa publiko

Simula ngayong araw ay bukas na muli sa publiko ang ilan sa mga sementeryo dito sa Metro Manila.

Sa Sangandaan Cemetery sa Caloocan, alas sais ng umaga ay maaga nang nagpunta ang Pamilya Francisco dito sa sementeryo.

Ayon kay Socorro Francisco, 69 anyos, sinugal na niya ang pagpunta sa sementeryo kahit nasa gitna ng pandemya dahil namimiss na niya ang kaniyang yumaong asawa.

Birthday kamakailan ng kaniyang asawa kaya minabuti na niyang bisitahin ang puntod nito ngayong puwede na muli. Kasama niya ang dalawa sa pito niyang anak.

Samantala, sa ngayon ay anim pa lang ang bumibisita dito sa lugar kaya mas maluwag at ligtas na pumunta dito sa sementeryo.

May mga nakabantay na tauhan ng Caloocan Department of Public Order Safety and Traffic Management dito sa lugar para mapanatiling nasusunod ang safety protocols.

No face mask no entry sa lugar.

Maaari kayong bumisita mula alas sais ng umaga hanggang alas singko ng hapon.