Ilang medical expert kumbinsidong gawing optional na lang ang face shield

MAYNILA— Kumbinsido ang ilang doktor na gawing optional na lang

ang pagsusuot ng face shield matapos sabihin ng pandemic task force na pinag-aaralan nilang alisin ang polisiya na mandatory ang paggamit nito.

"So kung i-ditch 'yan i really don't mind na i-ditch kasi unang-una backed up by science na optional siya, it can protect but people can actually use that kung wala siyang problema sa expenses," ani health reform advocate Dr. Tony Leachon.

Mismong ang Centers for Disease Control and Prevention ng Amerika na ang nagsabi na face mask lang o double face mask ang inirerekomenda at hindi ang pagsusuot ng face shield.

Ayon kay Leachon, mas mabuting sundin ang guidelines ng CDC kung ang pakay ay makatipid.

Pabor naman si dating health secretary Dr. Esperanza Cabral na magsuot na lang ng face shield sa mga lugar na dikit-dikit ang mga tao.

Paliwanag ni Cabral, wala naman talang scientific evidence na nakakatulong ang face shield laban sa virus.

Opsyonal lang aniya ang inirerekomenda ng mga eksperto at si Pangulong Rodrigo Duterte lang ang nagdeklarang mandatory ito.

Payag din si Cabral na alisin na ang face shield policy sa mga pampublikong sasakyan na hindi naka-aircon lalo't 85 porsiyento na ang fully vaccinated sa Metro Manila.