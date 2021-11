EXCLUSIVE: Pasilip sa location shooting sa England ng first international movie ni Lovi Poe

LONDON - Kasalukuyang nasa England ang bagong Kapamilya actress na si Lovi Poe para sa shooting ng British film na for international release ang “The Chelsea Cowboy.”

Matapos pagdaan ang mahigpit at mabusising COVID-19 quarantine protocol papasok sa United Kingdom, nasa lock-in filming sa set ng pelikula sa Bramshill Hook, Hampshire, England ang aktres.

Sa panayam ni Europe Senior Correspondent Rose Eclarinal kay Poe, ibinahagi ng aktres ang pinagdaanang COVID-19 protocol para makapasok sa lock -in filming, ang makilala ang mga bigating katrabaho sa pelikula at ang pakiramdam ng paggulong ng kanyang first international film.

Ang pelikulang “The Chelsea Cowboy” ay pinagbibidahan ng British actors na sina Alex Pettyfer bilang John Bindon at Poppy Delevingne bilang Victoria Hodge, sa direksyon ni Ben Cookson.

Tungkol ito sa underworld hard-man turned- actor na si John Bindon at hango ang kwento sa tunay na buhay.

“It literally, all the boxes to tick, a love story, famous people, royal connection and some murder. It ticks all the boxes for a film. But its essentially a love story,” sabi ni Leon Butler, ang writer at producer ng pelikula.

Si Poe ay gaganap sa papel ng British singer at actress na si Dana Gillespie, na maiksi pero malaki ang role sa istorya. Masusing pinag-aralan daw ni Poe ang character niya at masuwerte rin siyang personal na nakilala si Gillespie.

Eklusibong pinasilip rin ng actress ang mga larawang na kuha sa set, kasama ang director at main characters ng pelikula at ilang pamamasyal niya kung wala siya sa shooting.

Target i-release ang pelikula sa summer ng 2022.

