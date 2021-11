Mas kaunti na ngayon ang mga pasyente ng COVID-19 sa mga ospital kasabay ng patuloy na pagbaba ng bilang ng mga nahahawahan ng sakit.

Sa St. Luke's Medical Center (SLMC), halimbawa, hindi na lalampas sa 20 ang COVID-19 patients. Nasa 120 ang kabuuang bilang ng COVID-19 beds sa SLMC, na dati ay napupuno.

Nasa 5 hanggang 8 na lang din ang pasyente sa intensive care unit (ICU) ng SLMC, malayo sa dating umaabot nang 24.

"'Yong nasa ICU ay are all critical. Severe and critical iyon. But the rest, they’re really moderate lang," sabi ni Dr. Benjamin Campomanes, ang executive vice president at chief medical officer ng SLMC.

Ayon kay Campomanes, dumarami ngayon ang mga non-COVID patient pero natural lang ito dahil umiwas ang mga pasyenteng pumunta ng mga ospital habang marami ang mga kaso ng COVID-19.

"Those who waited for a long time are now coming in to the hospital to have treatment," paliwanag niya.

Nasa 18 porsiyento o 96 sa 520 COVID-19 beds na lang din ang okupado sa Jose N. Rodriguez Memorial (Tala) Hospital sa Caloocan City.

Ayon kay Tala Hospital medical chief Dr. Fritz Famaran, binubuksan na ngayon ang outpatient department ng ospital para tugunan ang mga non-COVID patients.

"At the moment, the number of patients dramatically decreased," aniya.

Naranasan umano ang pagbaba ng mga kaso noong unang linggo ng Oktubre.

Mula 30 hanggang 40 pasyente kada araw, umaabot na lang ito sa 3 hanggang 4 sa Tala Hospital.

Nasa 70 porsiyento pa rin ng mga dinadala sa pagamutan ay hindi bakunado kontra COVID-19.

Sa National Kidney and Transplant Institute (NKTI) sa Quezon City, wala nang pasyente sa COVID-19 emergency room (ER) at ER extension.

Nasa 41 porsiyento o 50 sa 122 kama ang COVID-19 occupancy rate sa NKTI, pero tumaas sa 85 porsiyento o 60 sa 71 kama ang okupado ng non-COVID patients.

Ganoon din ang nararanasan sa Ospital ng Imus sa Cavite, kung saan umaabot na sa hanggang 100 porsiyento ang mga non-COVID patients sa emergency room at ward, ayon kay Jennifer Roamar, chief of clinic ng pagamutan.

Sa General Santos City, na may 240 active COVID-19 cases, nasa 48 porsiyento hanggang 50 porsiyento naman ang paggamit ng ospital.

Hinimok ni General Santos City assistant health officer Dr. Lalaine Calonzo ang publiko na ipagbigay-alam pa rin sa kinauukulan kung may nararamdamang sintomas.

Sa tala ng Department of Health (DOH) noong Martes, mababa na sa 60 porsiyento ang paggamit ng pagamutan sa buong bansa o nasa "safe" classification.

Nasa 46 porsiyento ang ICU bed utilization rate habang 30 porsiyento sa COVID-19 ward, ayon sa DOH.

Umaapela pa rin ang mga ospital sa publiko na manatiling maingat sa unti-unting pagluluwag ng mga panuntunan kontra COVID-19.

