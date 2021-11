Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Pinakakansela ng ilang civic leaders ang certificate of candidacy (COC) ni presidential aspirant Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. dahil nagsinungaling umano siya na kuwalipikado siyang tumakbo gayong dati na siyang na-convict sa kasong tax evasion.

Maituturing umanong false material representation o pagsisinungaling sa isang mahalagang bagay ang ginawa ni Marcos.

Ayon sa grupo, 1995 pa lang, na-convict na si Marcos sa tax evasion sa isang trial court dahil sa hindi pag-file ng income tax returns at hindi pagbayad ng buwis mula 1982 hanggang 1985.

Ang hatol sa hindi paghain ng ITR ay kinatigan ng Court of Appeals noong 1997 pero multa lang ang ipinataw.

Inapela ni Marcos ang kaso sa Korte Suprema pero binawi niya ito kaya naging pinal ang hatol noong 2001.

Sa ilalim ng tax code, kapag nasentensiyahang lumabag ang isang opisyal ng gobyerno sa mga probisyon nito, may kaakibat na habambuhay na diskuwalipikasyon sa paghawak ng posisyon sa gobyerno.

Naging Vice Governor ng Ilocos Norte si Marcos mula 1981 hanggang 1983 habang naging governor naman siya mula 1983 hanggang mapatalsik ang sa pwesto noong 1986 ang ama niyang diktador na si Ferdinand Marcos.

"What we have in essence is the practice of selective justice. It’s the practice of double standard, why the son of a late president, his namesake, is being allowed to run although he has been convicted of violating laws, particularly the national internal revenue code," ani Kapatid spokesperson Fides Lim, isa sa mga petitioner.

Ayon pa sa mga petitioner, maging sa ilalim ng Omnibus Election Code, diskuwalipikado rin si Marcos dahil ang parusa sa hindi paghain ng ITR ay dapat may kasamang higit 18 buwang pagkakakulong.

Ito’y kahit pa multa lang at walang kulong ang hatol kay Marcos ng CA.

Maituturing din umanong crimes of moral turpitude ang paulit-ulit na hindi pag-file ng ITR at hindi pagbabayad ng mga Marcos ng estate tax na nagkakahalaga na ngayon ng P203 bilyon magmula nang mamamatay ang kanyang ama.

Para sa mga petitioner, mahalagang singilin ang mga Marcos.

"Hindi pa nagsasauli nung kanilang ninakaw na yaman ang mga Marcoses. Wala pang apology doon sa ginawa nilang massive human rights violations at damage to our economy, at siyempre paglubog sa atin ng mabigat na utang," ani Ellecer Carlos, secretary general ng Philippine Alliance of Human Rights Advocates.

Ayon sa Comelec, ira-raffle ang petisyon sa isang dibisyon, ipapatawag ang respondent para sumagot, magkakaroon ng pre-conference at bibigyan ng 3 araw na magsumite ng memoranda bago desisyunan ang kaso.

Ayon sa isang election expert, mahalagang ipakita na sadya ang pagsisinungaling at mabigyan ng pagkakataong magpaliwanag ang respondent.

"Kailangan siya ay tinatawag nating deliberate. Kailangang magkaroon ng hearing na talagang sinadya ng kandidato na magsinungaling sa isang materyal na bagay," ani Albert Agra.

Tumanggi pang sagutin ng kampo ni Marcos ang mga alegasyon dahil hindi pa umano nila natatanggap ang kopya ng petisyon.

Pero ngayon pa lang, may ideya na umano sila kung sino ang nasa likod ng petisyon.

"Even before the case was officially filed, I have been receiving a request for interview. Apparently it was filed by the retired Justice Antonio Carpio," ani Vic Rodriguez, chief of staff ni Marcos.

Sa isang pahayag sa ABS-CBN News, sinabi ni Carpio na hindi siya maghahain ng petisyon laban kay Marcos pero marami na at marami pa ang maghahain.

Itinanggi rin ng mga petitioner na pulitika ang nasa likod ng kaso.

"Bakit? Dilaw ba kami? O kahit sabihin nila pula kami? Bakit? May kulay na ba ang katotohanan? Sila nga ang dapat sumagot niyan eh," ani Lim.

—Ulat ni Mike Navallo, ABS-CBN News