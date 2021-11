MAYNILA - Dalawang sundalo ang patay at isa rin ang sugatan matapos mag-amok ang isa nilang kasamahan sa isang military camp sa Tagum City, Davao del Norte nitong Martes.

Ayon sa Philippine Army 10th Infantry Division public affairs office, sumigaw ng “taposon na nato ni” o "tapusin na natin ito" ang suspek na si Staff Sgt. Arvin Bureros sa mga biktima bago niya barilin gamit ang isang R4 ang mga sundalo na nasa isang kiosk sa loob ng kampo nila sa Brgy. San Agustin.

Ayon sa mga testigo, nag-uusap lang ang mga biktima bago ang insidente.

Tinamaan sina Maj. Franklyn Embat at Technical Sgt. Sandato Tuma. Sinubukan umano ni Maj. Mineheart Maliawao na pigilan si Bureros, pero nabaril din siya at nasugatan.

Dineklarang dead-on-arrival sa ospital sina Embat at Tuma, habang nagpapagaling naman si Maliawao mula sa kaniyang mga natamong sugat.

Sumuko si Bureros sa mga opisyal ng Brgy. San Agustin at dinala siya sa Tagum Police Station para sa imbestigasyon. Ayon sa 10th ID, iniibestigahan na nila ang pangyayari.

"The (10th Infantry) Division extends its sincerest sympathy to the families and relatives of our fellow Agila Troopers. Also, the command will extend immediate assistance to the victims of this dastardly act," sabi ng military unit.

"The incident is an isolated case and that the discipline of its soldiers remains high, and aligned with the Philippine Army's commitment to serving the people as its primary task," dagdag nito.

Ayon sa militar, gagawa sila ng hakbang para hindi na mangyari ulit ang naturang insidente.



KAUGNAY NA ULAT

Watch more on iWantTFC