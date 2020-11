Pagkain, inumin, construction materials apela ng Catanduanes dahil sa hagupit ni 'Rolly'

Mula sa Facebook page ni Catanduanes Gov. Joseph Cua

MAYNILA - Nananawagan ng dagdag na relief goods, malinis na inuming tubig at mga gamit na pampagawa at kumpuni ng bahay ang Catanduanes matapos ang hagupit ng bagyong Rolly sa probinsiya.

Sa Teleradyo, sinabi ni Catanduanes Gov. Joseph Cua na ubos na ang pondo ng lokal na pamahalaan dahil nagamit na ito sa coronavirus response.

"Ang pakiusap ko dahil ang relief goods ilang araw lang ubos na, so bagsak ang ekonomiya natin, sana magkaroon tayo ng program na Food for Works na kung saan 'yung mga taong walang trabaho, tutulong na maglinis sa kalsada para ma-restore ang ating lugar at bayaran natin ng pera or kahit pagkain na lang or relief goods para ma-sustain naman ang kanilang pagkain," ani Cua.

Ayon sa inisyal na report, halos 11,000 bahay ang nasira. Isolated pa rin ang ilang lugar dahil sa nagtumbahang poste at mga insidente ng landslide.

Kailangan din ng mga construction material ng mga residente para maayos ang kanilang mga bahay, ayon kay Cua. Nasa 8 sa 11 bayan ng probinsiya ang tinamaan ng super typhoon.

"Sana mabigyan kami ng GI sheets at hardware materials para maibigay sa mga tao," aniya.

Aabot sa 80 porsiyento rin ng mga poste ng kuryente ang natumba kaya maraming lugar ang walang kuryente at maaaring abutin nang ilang buwan bago maibalik ang suplay.

Wala rin aniyang signal ang mga cellphone.

Kung nais tumulong, maaaring makipag-ugnayan sa Facebook page ni Cua.