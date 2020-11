Mga sapul ng lahar sa Guinobatan noong 'Rolly' nagbabayanihan

Ang ilang residente, ipinamigay ang mga lumang damit sa mga kapitbahay na matinding nasalanta ng bagyong Rolly. ABS-CBN News Ang ilang residente, ipinamigay ang mga lumang damit sa mga kapitbahay na matinding nasalanta ng bagyong Rolly. ABS-CBN News

GUINOBATAN, Albay - Unti-unti nang sinimulan ng mga residente ng Barangay San Francisco sa bayan na ito na ibangon ang kanilang buhay matapos ang pagragasa ng lahar at bato sa kanilang lugar nang manalasa ang bagyong Rolly.

Kani-kaniyang pag-aayos ng kanilang mga bakuran ang ilang residente papasok sa barangay San Francisco.

Ang ilan, ipinamigay ang mga lumang damit sa mga kapitbahay na matinding nasalanta ng bagyo.

"Nakikita namin na hinuhukay nila 'yung mga gamit, tapos maglalaba pa sila, kawawa naman. Walang tubig, walang sabon. Ginawa namin, yung mga extra [na] damit namin saka 'yung mga damit ng mga kaibigan ng mga anak ko, ipinamigay namin," ayon sa residenteng si Quirico Olaguer, isa sa mga tumulong.

Malaking bahagi ng barangay ang dinaluyan ng lahar noong manalasa ang bagyo noong linggo. Galing ito sa Bulkang Mayon.

Dahilan ang pagdaloy ng lahar para mailibing ang lahat ng ipinundar nila.

Hinukay ni Bienvenido Niebla sa buhangin ang tricycle na pinagkukuhanan niya ng hanapbuhay.

Ipinilit ni Niebla na kuhanin ang tricycle dahil dito lang siya kumukuha ng panggastos sa araw-araw.

"Sana maisalba pa ng mekaniko ko. Ito po'ng pinagkukunan ng hanapbuhay ko," maiyak-iyak na wika ni Niebla "Dito po ako nakakakuha ng hanapbuhay."

Hinukay ni Bienvenido Niebla ang kaniyang tricycle mula sa lahar. ABS-CBN News

Tulad ng mga kapitbahay, sinusubukan na rin nilang pulutin at hukayin ang iba pang maaaring pakinabangan sa muling pagbangon ng kanilang buhay.

Pero mayroon ding tulad ni Rene Loria na matapos ang nangyari ay wala nang balak manirahan sa barangay.

"Nakakatakot na... Di ka makatulog dito,” aniya.

Nobyembre 2 nang dumalaw si Pangulong Rodrigo Duterte, na nakatanggap ng reklamo na konektado umano sa quarrying sa barangay ang pagragasa ng buhangin at bato.

Lumapit sa ABS-CBN News si Higenio Nieva, isa sa mga residenteng namuno sa pagrereklamo laban sa quarry operations.

Ayon kay Nieva, noong isang taon pa nila inireklamo ang aktibidad sa quarry pero hindi ito nabigyan ng aksiyon.

"Naaksiyunan kami, nabigyan kami ng dike, kaya lang hindi sapat po, dahil hindi tinigil ang quarry," ani Nieva.

Umaasa si Nieva na masasagot na ng pamahalaan ang hinaing nila ngayon.

Sinubukang kuhanin ng ABS-CBN News ang panig ng lokal na pamahalaan pero sa ngayon ay nakatutok pa sila sa pagbibigay ng tulong sa mga residente.

Ayon sa staff ng office of the Mayor ng Guinobatan, sinabihan na umano sila ni Department of the Interior and Local Government chief Eduardo Año na maghanap ng signal para sa lalong madaling panahon ay magkaroon ng pag-uusap tungkol sa nangyari sa bayan.

-- Ulat ni Jorge Cariño, ABS-CBN News