Mga nabiktima sa sunog sa Sta. Mesa, Maynila humihiling ng tulong

MAYNILA - Humihingi ng tulong ang mga nasunugan sa Sta. Mesa sa Maynila noong Lunes, ngayong halos nilimas ng sunog ang mga ari-arian nila.

Walang-wala ngayon ang mga residente ng Barangay 628 matapos ang nangyaring sunog sa Road 12, Anonas, Street, Sta. Mesa, Maynila.

Kinupkop muna ng mga karatig-barangay ang ilan sa mga evacuee tulad ng mga nasa covered court ngayon ng Barangay 629.

Nasa 300 pamilya ang nasunugan kahapon kaya tulong-tulong muna ang mga magkakatabing-barangay para may mapwestuhan ang mga pamilya lalo’t kailangan pa rin ng physical distancing.

Anim ang evacuation centers ngayon kabilang ang Polytechnic University of the Philippines covered court, Barangay Hall 628, Barangay 629 Hipodromo, Barangay 627 court, Pio del Pilar ES, at Nuestra Señora de Salvacion Church.

Ayon sa mga evacuee rito sa Barangay 627, halos wala na silang naisalbang gamit kahapon dahil sa pagmamadali.

May ilan na may nakuhang damit at mahahalahang dokumento lang pero nangangailangan pa rin sila ng mga damit lalo na para sa mga bata.

Nagkapagbigay rin ang programang Kabayan ng face shields sa mga evacuee.

Hindi pa matukoy kung hanggang kailan sila mananatili sa evacuation centers lalo yung mga walang kilala na pwedeng kumupkop sa kanila.

-- Ulat ni Lady Vicencio, ABS-CBN News