Guinobatan pupulungin ang mga ahensiya para tukuyin dahilan ng ‘lahar slide’

More than 300 residential houses are buried in mud and giant boulders swept by Super Typhoon Rolly in San Francisco, Guinobatan, Albay. Courtesy of Rep. Zaldy Co

MAYNILA - Nakatakdang magpapulong ang lokal na pamahalaan sa bayan ng Guinobatan, Albay sa mga ahensiya nito para maipaliwanag sa mga residente kung ano ang nagdulot ng "lahar slide" na nagbaon sa maraming bahay sa kasagsagan ng bagyong Rolly.

Ito ay matapos na isisi ng mga residente sa quarrying operations sa lugar ang dahilan ng pagkalubog sa lahar na may dalang malalaking bato ang nasa 147 mga bahay.

“Iyon po ang sentiments ng residente doon kaya this week magpapa call ako ng meeting with EMB (Environment Management Bureau), MGB (Mines and Geosciences Bureau), ENRO (Environment and Natural Resources Office, APSEMO (Albay Public Safety and Emergency Management Office), para ma-explain sa tao at mabigyan ng appropriate action at maipaliwanag sa kanila kung ano talaga ang nangyari, kung bakit ganun ang nangyari,” sabi ni Guinobatan Mayor Ann Ongjoco.

Ipinag-utos na ni Environment Secretary Roy Cimatu ang pagpapasuspinde sa quarrying sa paligid ng bulkang Mayon. Alinsunod din ito sa anunsiyo ng Pangulong Rodrigo Duterte na paiimbestigahan niya ang quarry operations sa lugar.

“Mabuti naman po para at least ma check natin kung ano talaga ang cause,” dagdag ng alkalde.

Ayon kay Ongjoco, umabot na sa lima ang nasawi sa kanilang lugar habang dalawa pa rin ang nawawala at pito naman ang nasugatan.

Marami sa napinsalang mga bahay ang hindi na umano mapakikinabangan.

“Hindi na advisable na tumira doon,” sabi niya sa panayam sa TeleRadyo Martes ng umaga.

Nag-aalala rin ang lokal na pamahalaan kung mayroon pa bang sapat na supply ng construction materials para sa pagpapakumpuni ng mga bahay.

“Sa ngayon, nagsu-supply ang LGU ng ready to eat breakfast, lunch and dinner and nagpapasalamat ako sa mga NGO at private individuals na kusang tumutulong sa mga evacuation centers at doon po sa nalubugan,” sabi ni Ongjoco.

Nagpadala na rin ng food packs ang Department of Social Welfare and Development at ang provincial government para sa nasalantang mga residente.

Sa paliwanag ni Ongjoco, naging silted na umano ang lupa dahil sa pananalasa ng magkasunod na bagyo sa lugar kaya kailang mai-relocate na ang mga residente.

“Sana matulungan kami ng national government through sa long-term solution, yung housing po para marelocate itong mga constituents na nasa danger zone,” sabi niya.