ALAMIN: Bakit 'no-show' ang Makabayan bloc sa red-tagging hearing

MAYNILA — Umarangkada na nitong Martes ang pagdinig ng Senado sa talamak na red-tagging sa ilang celebrities, politiko, institusyon, at organisasyon sa pamumuno umano ng militar.

Sa Senate committee on national defense and security, peace unification, and reconciliation, tinanong agad ng chairman nitong si Sen. Panfilo Lacson si Lt. Gen. Antonio Parlade kung nag-red tag ba siya ng mga celebrity.

"No, Your Honor. I did not," tugon ng opisyal, na spokesperson ng kontrobersiyal na National Task Force to End Local Communist Armed Conflict.

Samatala, no show naman ang mga aktibista at kinatawan ng mga militanteng grupo sa pagdinig.

Ayon kay Lacson, pinadalhan nila ng imbitasyon ang Bayan Muna, Alliance of Concerned Teachers, Kabataan, at Gabriela pero wala silang natanggap na kumpirmasyon at hindi nila alam ang dahilan.

May open invitation din daw ang komite sa mga kasapi ng Makabayan bloc sa Kamara na idinaan kay House Speaker Lord Allan Velasco pero wala ring tumugon.

Open invitation ang ipinadala dahil hindi nila maaaring direktang imbitahan ang mga kasapi ng Kamara dahil sa sinusunod na inter-parliamentary courtesy.

Sa joint statement, sinabi ng Makabayan bloc kung bakit hindi sila dumalo.

"Hindi dapat magamit ang Senado sa paninirang puri na sa kabuuan ay nagsasapanganib sa buhay at kaligtasan ng mga lider at miyembro ng mga progresibong organisasyon... Umaasa kami na hindi ninyo pahihintulutang magamit ang inyong Komite at ang Senado bilang lunsaran ng red tagging o terrorist tagging," anila.

Pero nagpadala ang Makabayan bloc ng kanilang abogado sa pagdinig.

May sulat naman si Bayan Muna party-list chairman Neri Colmenares na nagsabi na maaari siyang dumalo sa susunod na pagdinig ng Senado kung wala ang mga taga-security sector, partikular na si Parlade.

Iginiit naman ni National Security Adviser Hermogenes Esperon na hindi polisiya ng gobyerno at ng NTF-ELCAC ang red tagging. Inconsistent aniya ito sa kanilang good governance principles.

Pero iginiit din ni Esperon na ang Makabayan bloc ay may malinaw na link sa komunista at ang kanilang affiliation daw ay "intimate" at "mutually supportive." Base raw ito sa testimonya ng mga dating rebelde.

Si Sen. Risa Hontiveros naman, pinuna ang pondo ng NTF-ELCAC.

"Ngayon pa lang sasabihin ko na: Iyang P16 billion na budget ng NTF-ELCAC barangay development program, I will call for a portion of it to be reallocated to typhoon rehabilitation."

