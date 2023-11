Watch more News on iWantTFC

Tataas ang singil sa toll sa South Luzon Expressway (SLEX) simula Biyernes, Nobyembre 3.

Ayon sa Toll Regulatory Board (TRB), magmamahal ng P10 ang mga class 1 vehicles habang may umento naman na P20 at P30 para sa class 2 at 3 vehicles na manggagaling sa Alabang patungong Calamba. News Patrol, Huwebes, Nobyembre 2