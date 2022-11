Pinoy designer bumida sa Paris fashion week 2022

PARIS - Inirampa sa fashion capital ng mundo ang disenyo ng Pinoy designer na si RC Caylan kamakailan. Isinusulong ng designer ang eco-friendly at sustainable textile sa kanyang mga likha.

Mahigit sa labinlimang international fashion designers mula sa iba-ibang panig ng mundo ang nagpasiklaban sa runway ng Paris fashion week na ginanap sa American Cathedral noong September 30.

Bumida ang koleksyon ni US-based Pinoy designer na si RC Caylan. Kinagiliwan ang kanyang mga likha, tulad ng 'Infinity,' na tema ng kanyang Spring at Summer collection para sa 2023.

“It means never-ending, no bounds and it’s just like our softening for the collection,” sabi ni RC Caylan, Pinoy designer.

Ibinida rin ni RC ang kanyang ready-to-wear couture, female suit, fringes look at white ball gowns gamit ang fine silk, sequins, embroidery at ostrich feathers.

Pangalawang taon na ito ni RC sa Paris fashion week pero noong nakaraang taon, dahil sa pandemya, sa isang private show lang naibida ang kanyang mga disenyo.

“My first fashion week last March, I think this is a different kind of drive because it’s an actual runway so this one you actually see every detail of each look, so I’m really happy,” wika ni RC.

Proud ang mga kababayang Piilpino at maging ang ibang nasyonalidad sa world class fashion design ni RC.

"The Filipino designers must go global, of course we must support local but we must go global,” sabi ni Jed Tan, former Filipino fashion model.

“It was wonderful, amazing, something special and unique. I love his collection very much,” sabi ni Baigalmaa Bayantsagaan, former Mongolian model.

Isang award-winning fashion designer si RC, una nang napansin ang kanyang mga collection na itinampok sa international magazines tulad ng Bazzar, Marie Claire, Elle at iba pa.

Nabihisan na rin niya ang maraming entertainment stars. Naniniwala si RC sa pagpili ng fabrics na eco-responsible, eco-conscious at sustainable textile na malaking ang maitutulong upang mapangalagaan ang kalikasan.

