MAYNILA — Pinabibilisan ni Sen. Ramon Bong Revilla, Jr. sa Department of Public Works and Highways (DPWH) ang pagkumpuni sa mga nasirang imprastruktura gaya ng mga tulay at dike dahil sa pananalasa ng bagyong Paeng.

Sa kanyang sulat kay DPWH Secretary Manuel Bonoan, tinanong ni Revilla kung kakayanin ba ang repair sa loob ng anim na araw.

Si Revilla ang chairman ng Senate Committee on Public Works. Siya at ang kaniyang pamilya ay taga-Cavite na matinding hinagupit ni Paeng.

Aniya, sa Japan na tinamaan ng matinding lindol noong March 2011, umabot lang umano ng 6 na araw ang pag-repair sa mga kalsada.

“This reminds me of Japan, where the Japanese government was able to reconstruct the cratered stretch of road in Ibaraki Prefecture in six (6) days, after it was smashed by a killer earthquake in March 2011. The said highway was as good as new, and it was opened to traffic in less than a week. Can we also do that here in our country, Mr. Secretary?” tanong ni Revilla.

Pinagsusumite ni Revilla si Bonoan ng report sa kabuuang pinsala ng mga pampublikong imprastruktura kabilang ang mga tulay, dike, flood control structures at iba pa.

Ipinadedetalye rin dito ang halaga na kakailanganin sa pag-repair at timetable.

Hinihingan din ng report ang DPWH sa sitwasyon ng Bantilan Bridge na nagdurugtong sa Sariaya, Quezon at San Juan, Batangas; Paliwan Bridge na nagdurugtong sa Laua-an at Bugasong Antique; Nituan Bridge sa Parang, Maguindanao; at Romulo Bridge sa Bayambang, Pangasinan.

Nangako si Revilla na hihingin niya sa Senate Committee on Finance na isama sa 2023 national budget ang pondo para sa repair ng mga imprastruktura.

Nitong Miyerkoles, sinabi ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na may halagang P1.033 billion ang nasirang 242 imprastraktura sa bansa dahil kay Paeng.

Lagpas 120 ang nasawi habang 36 naman ang nawawala.

