Mga santo, gawing inspirasyon tuwing Undas — Simbahan

Pinapapaalalahanan ng simbahang Katolika ang mga mananampalataya na gawing inspirasyon ang mga santo sa pagdiriwang ng tunay ng diwa ng Undas o All Saints' Day.

Ayon kay Rev. Father Mhandy Malijan, parish priest ng National Shrine of Our Lady of the Holy Rosary - La Naval de Manila o Santo Domingo Church, panahon ang Undas upang magbigay pugay sa mga santo ng simbahan.

"Bakit ba natin ito ipinagdiriwang? Una sa lahat para makita natin ang kanilang kabanalan sa pagsunod kay Kristo, pangalawa ay para masundan din natin sila at pangatlo, mabigyan sila ng karangalan sa patuloy nilang paggabay sa atin," aniya.

Ipinaalala naman ni Father Cecilio Vladimir Magboo sa homily ng misa na lahat ay maaaring maging santo sa kanya kanyang paraan.

"A saint is someone who reflects Jesus. Hindi ito partikular sa ilang Kristiyano lamang, hindi ito partikular sa iilang mga binigyan na espesyal na bokasyon, kundi para sa ating lahat, tayong lahat ay tinawag maging santo, bakit ba hindi tayo maging santo," ani Father Magboo.

Hinimok din ng Simbahan na sa halip na magsuot ng mga nakakatakot na costume tuwing Undas, mas mabuti na gawing inspirasyon ang mga santo.

Kabilang dito ang paggawa sa mga kasuotan ng mga Santo.

"Nabibigyan lang po ng diin yung mga patay na saka mga nakakatakot na mga costume na hindi dapat maging tuon natin. Ang maging tuon natin, duon tayo sa kabanalan, sa magandang ways na ipinapakita po ng ating simbahan," ani Father Malijan.

Umaasa rin si Father Malijan na magiging gabay ang mga santo sa pang araw araw na buhay ng mga Kristiyano.

"Imitate their example, yung kanilang mga virtue, values sa pagsunod sa ating Panginoon. Tayo ay patuloy na magdasal sa kanilang tulong, para sa mga pagsubok sa ating nararanasan," aniya.