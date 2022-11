Mga Pinoy karateka namamayagpag sa UAE

DUBAI – Hinirang na overall-champion nitong Mayo ang grupo ng mga Pinoy karateka sa National Champion ng Karate sa Dubai. Kasama sa mga naging kampeon ang mga karateka o karate practitioners ng United Karatedo in Emirates.

Bagong tatag pa lang ang nasabing grupo pero humahakot na sila ng tagumpay. Isa si Chantal Yuri Bayani sa mga kabataang Pinoy na nahihilig at nagtatagumpay sa nasabing martial art.

“My dad and I first planned in joining Muay Thai and then we found out that there was a Karate situation thing, so I decided to join there and I believe it was kind of meant to be,” sabi ni Bayani, 2nd kyu brown belt.

Sa Karate rin lumabas ang galing ng black belter na si Xhan Siano.

“Usually nagkaka-gold ako sa Kata. Kata po is a mix of movements and blocks,” sabi ni Siano, 1st KYU black belt, National Karate Championship.

Dahil sa kanilang tagumpay sa mga torneo na kanilang sinalihan, tuwang-tuwa ang kanilang coaches.

“We have participated in 7 tournaments. Most of our students, 90% of them got gold and silver,” sabi ni Coach Heregena Cruz, United Karatedo in Emirates.

Maaga mang dumating ang kanilang tagumpay, patuloy pa rin ang paggabay sa mga bata ng kanilang mga sensei o coaches, maging ng kanilang mga magulang.

“They encourage their kids because most of them during (the) pandemic. They were playing (with) their gadgets,” sabi ni Coach Marcelo Ayala, United Karatedo in Emirates.

Noong kasagsagan ng pandemya nasubok ang kanilang pasensya. Naging hamon para sa coaches na isagawa ang training sessions via zoom.

“Virtual kasi, it’s quite difficult we have to make sure na nache-check namin yung stances.Yung techniques, ‘yung execution, everything,” sabi ni Coach Reginald Entrada, United Karatedo in Emirates.

“Even though it's online, it's hard training, we emphasize all the technicalities and all the basics,” sabi ni Coach Jay Gil, United Karatedo in Emirates.

Ayon sa coaches, mahalagang masimulan ang paghuhubog ng tamang disiplina sa isang karateka sa murang edad.

“We always live by the code of ethics of karate,” sabi ni coach Cruz.

Umaasa ang mga karatekang Pinoy sa UAE na maihahanay ang mga Pilipino sa mga pinakamagagaling na karateka sa buong mundo.

“And possibly participate in the national games, such as the SEA games and maybe the Olympics,” sabi ni Bayani.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa United Arab Emirates, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

KAUGNAY NA VIDEO: