PILI, Camarines Sur - Sa isang extrajudicial confession ay inamin ng 18-anyos na padyak driver ang pagpaslang sa dalagang estudyante na tatlong araw na pinaghahanap sa lalawigang ito.

Si Irish ng Camaligan, Camarines Sur ay iniulat na nawawala matapos umanong magpaalam noong Biyernes, Oktubre 28, para dumalo sa isang aktibidad sa simbahan na gaganapin sa Pili Capitol Convention Area.

Ayon sa Bicol PNP, pasado alas-3:40 ng hapon nitong Lunes nang makita ng dalawang bata ang katawan ng isang taong natatabunan ng sako ng semento sa Zone 3, Jacob Street, Cadlan sa bayan ng Pili.

Agad umanong nagsumbong ang mga bata sa kanilang tiyuhin na siya namang nagpaabot ng report sa pulisya.

Kinumpirma ng pamilya ni Irish na ang dalaga nga ang natagpuang bangkay sa nasabing lugar.

Agad na nagsagawa ng imbestigasyon ang Pili Municipal Police Station at nakakuha ng mga CCTV footage sa mga establisimiyento.

Nakita rito ang biktimang bumibili sa isang convenience store sa Pili hanggang sa sumakay ito sa isang padyak.

May kasama raw si Irish na sumakay at testigo ito ngayon sa kaso, ayon sa pulisya.

Batay sa nakalap na impormasyon, nangangamoy alak umano noong mga panahong iyon ang padyak driver na siyang suspek ngayon.

Natunton ng Pili Police ang suspek umaga ng Martes at umamin umano sa krimen. Itinuro rin nito ang ilang gamit ng dalaga at ang cellphone na nakuha sa isang mobile and computer shop matapos ipa-reformat ng suspek.

Sa isinagawang autopsy sa biktima, nakitaan ito ng 'most recent trauma' sa pribadong bahagi nito. Kaugnay dito, may nakuha rin umanong condom sa lugar kung saan pinaghihinalaang nangyari ang krimen.

Ayon sa pulisya, lasing ang suspek habang madilim at walang tao ang lugar kung kaya’t nagkaroon ito ng oportunidad na gawin ang krimen.

Sa inisyal nilang imbestigasyon, wala pa umanong police record ang suspek maliban sa kasong ito.

Sasampahan ng kasong robbery, murder at rape ang suspek.

Labis naman ang kalungkutan ng pamilya ni Irish sa nangyaring krimen. Ang biktima ay Grade 12 student.

- ulat ni Aireen Perol

