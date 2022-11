MAYNILA — Sinimulan na ng Pasay City Prosecutor's Office ang preliminary investigation sa reklamong importation of illegal drugs at paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act laban sa anak ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na si Juanito Jose Remulla III.

Miyerkoles ng hapon nang dumating sa Pasay City Hall of Justice si Remulla III na bantay-sarado ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) para sa preliminary investigation na tumagal nang tinatayang 20 minuto.

Si Remulla ang tinukoy na respondent sa inihaing reklamo ng PDEA sa Pasay City Prosecutor’s Office matapos nitong tanggapin ang parcel na naglalaman ng mahigit P1-milyong halaga ng kush o high-grade marijuana na galing sa isang Benjamin Huffman mula sa San Diego, California.

Tatlong reklamo ang unang isinampa sa Las Piñas City Prosecutor’s Office laban sa anak ni Secretary Remulla.

Kabilang dito ang reklamong paglabag sa Section 11 ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 sa Las Piñas City Prosecutor’s Office. Ikalawa ay ang paglabag sa section 4 ng nasabi ring batas o importation of illegal drugs.

Sa tatlong orihinal na reklamo, ang possession of illegal drugs lang ang kinakitaan ng probable cause ng Las Piñas Prosecutor’s Office at ipinaubaya na nito sa Pasay City Prosecutor’s Office ang iba pang reklamo laban sa batang Remulla.

