MAYNILA — Nagpahayag ng pagkadismaya si Muntinlupa Mayor Ruffy Biazon sa pagsira at pagsalaulang ginawa sa dalawang silid aralan sa Cupang Senior High School.

Sa isang Facebook post, sinabi ni Biazon na nagsilbing evacuation center ang eskwelahan at nang makaalis na ang mga lumikas, nadiskubreng butas at sira na ang blackboard, habang nagkalat ang mga basura sa kwarto at pasilyo.

Pinsala at kalat sa Cupang Senior High School na ginamit bilang evacuation center. Larawan mula sa Facebook page ni Muntinlupa Mayor Ruffy Biazon

Ayon kay Biazon natunton na ang binatilyo na sinasabing sumira sa silid at ito umano ay menor de edad at out of school youth. Ipinatawag na niya ito at balak ng alkalde na patawan ito at kaniyang mga kasamahan ng community service bilang parusa.

"Para ma-realize niya 'yung consequence ng ginawa n'ya... Medyo troubled childhood ito. While we say na kailangan siya maging accountable, 'di naman natin tinitignan 'yung maging malagay sa juvenile detention. Ang intention namin dito ay maibalik siya sa mainstream, hopefully mabalik siya ulit sa eskwelahan," aniya.

Nag-alok na ng tulong ang barangay para ayusin ang 2 silid-aralan lalo na’t gagamitin ito ngayong balik face-to-face classes na ang mga estudyante.

"Pangalagaan ang mga facilties na ito dahil public facilities ito eh," dagdag ni Biazon.

