MANILA – Nasa low-risk na para sa COVID-19 ang lahat ng mga lungsod sa Metro Manila, ayon sa pinakahuling ulat ng OCTA Research group.

Pero namumukod-tangi sa listahan ng OCTA ang lungsod ng Navotas, na minarkahan nilang “very low risk” ngayon para sa nakamamatay na sakit.

Ayon kay Navotas Mayor Toby Tiangco, pagbabakuna at masusing contact-tracing at testing ang nasa likod ng pagpigil nila ng pagkalat ng COVID-19 sa lungsod.

“Unang-una po diyang factor siyempre is 'yung vaccination, ‘no. Kasi nakita naman natin na talagang naging effective yung bakuna ‘no. Number two, 'yung constant paalaala sa mga tao na kahit fully vaccinated sila ay kailangan pa rin na patuloy na magsuot ng face mask ‘no.”

“Number three, 'yung mabilis na pag-contact trace… at pag-test kaagad nung mga close contact,” paliwanag niya sa TeleRadyo.

Pero sa kabila nito, nakikiusap pa rin si Tiangco sa kanyang mga kababayan na huwag munang magpabaya sa pagsunod sa health protocols.

“So kaya’t ako’y nakikiusap ‘no, although nakakatuwa 'yung balita, 'yung aking pakiusap sa ating mga kababayan is baka naman sa sobrang tuwa nila, magpabaya. ‘Wag po tayong magpabaya dahil pinagsakripisyohan niyo lahat ito.”

Dagdag pa niya, “Sayang po ang sakripisyo ng lahat. Sinasabi ko na, pasensya na po ito’y very important sa pagluluwag, kailangan tayo naman ang mag-doble ingat para ‘wag po masayang lahat ng sakripisyo.”

Ito rin ang payo ng pangulo ng Philippine College of Physicians na si Dr. Maricar Limpin sa publiko sa gitna ng pagbaba ng bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa.

“Pero alalahanin pa rin natin ang COVID virus ay naririto pa rin sa’tin, and therefore kung hindi ho tayo susunod sa minimum health protocols natin katulad ng pagsusuot ng mask, saka sana 'yung hindi masyadong malapitan na magkakasama… para mapagpatuloy natin 'yung patuloy na pagbaba pa rin ng kaso ng COVID-19,” aniya.

Dagdag pa ni Limpin, patuloy na bababa ang bilang ng mga kaso ng COVID kapag susundin pa rin ng mga tao ang minimum public health standards.

“As long as tuloy-tuloy na susunod doon sa minimum health standards ‘no then I think na magtutuloy-tuloy 'yung pagbaba ng COVID-19 cases,” aniya.

"At sana ipagpatuloy ho natin 'yung ating vaccination campaign kasi ito po ang isa sa effective strategy para mapababa po natin talaga ang kaso ng COVID-19.”