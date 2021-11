'No permit, no entry' ipinatutupad sa mga pier sa Maynila

MAYNILA — Handa na ang mga nakapilang truck driver na may dala nang mga permit kasunod ng mas mahigpit na implementasyon ng pamunuan ng Philippine Ports Authority sa “no permit, no service” policy sa lahat ng pantalan sa buong bansa.

Simula nitong Lunes, Nob. 1, ipinatupad na ng pamunuan ng PPA ang "no permit, no entry" sa mga truckers sa South Harbor at Manila International Container Terminal sa Port of Manila.

Ayon kay PPA general manager Jay Santiago, ang naturang polisiya ay base sa PPA Memorandum Circular No. 19-2021 na nag-o-obliga sa mga trucking operators na kumuha muna ng certificate of accreditations at permits to operate para sa lahat ng service providers, kasama na ang mga truckers na nag-o-operate sa lahat ng PPA terminal sa buong bansa.

Ani Santiago nitong Martes, hindi naman na bagong mga requirement ito para sa mga truckers.

“It just so happened that truckers have not been complying with this requirement in the past and have been allowed to do so by mere tolerance. This has brought about numerous problems in the port terminals, in particular, the operation of colorum trucks in the hauling of cargoes," aniya.

Nitong Hulyo, sinabihan na nila umano ang mga trucking operators na epektibo noong Oktubre 16, lahat ng mga trucking operators na walang valid na certificate of accreditation at permit to operate ay hindi na papapasukin sa Port of Manila.

Nagkaroon lamang aniya ng pag-uusap sa mga kinatawan ng ilang trucking operators, kaya napalawig ang implementasyon ng naturang polisiya hanggang nitong Okt. 31.

“In addition to the said extension, PPA even relaxed the accreditation and permit requirements by allowing the mere submission of an accomplished application form, with supporting documents to be submitted no later than Dec. 31, 2021. Even further, PPA even offered a maximum 50% discount on the permit fees if the trucking operator will register for a permit with a validity period of 3 years," ani Santiago.

Sa panayam sa mga nakapilang truck driver papasok sa Pier 16 ng Manila North Harbor, sinabi nilang bagama't inaabot sila ng nasa dalawang oras para makapasok sa pier, normal lang ito kahit bago pa ipinatupad ang polisiya ng PPA.

"No Permit, No Service" policy sinimulan nang ipatupad ng Philippine Ports Authority o PPA sa Manila South Harbor, North Harbor at Manila International Container Terminal. pic.twitter.com/zFGztL8HMA — Johnson L. Manabat (@JohnsonManabat) November 2, 2021

Sabi ng truck driver na si Aljon Membrere, hindi na bago ang permit na ito dahil taon-taon naman ay nagre-renew sila nito para makapasok sa pier.

“'Pag katapusan na, 'pag December, naghahanap na sila ulit. Taon-taon nagre-renew. Papakita lang namin ‘to ( permit ). ‘Pag wala ito, hindi ka makapasok,” aniya.

Ayon naman sa truck driver na si Ronnie Lapasaran, hindi nila inasahan ang haba ng pila nitong hapon ng Martes.

“Ngayon lang naman ‘to, Sir. Hindi nga kami nag-e-expect na magta-traffic eh,” sabi niya.

Ayon sa PPA, hanggang nitong ika-31 ng Oktubre, 75% na ng mga trucking operators sa Port of Manila ang nakasunod na sa accreditation at permit requirements.

—Ulat ni Johnson Manabat, ABS-CBN News

