Ilang ospital ang nagbabalak nang kumalas sa accreditation ng Philippine Health Insurance Corp. (PhilHealth) sa susunod na taon dahil sa patuloy na utang na state health insurer, ayon sa isang grupo.

Hanggang noong Agosto, aabot na sa P20 bilyon ang hindi pa nababayarang claims ng PhilHealth sa mga pribadong ospital, ayon kay Private Hospitals Association of the Philippines (PHAPi) President Dr. Jose Rene de Grano.

"May sinasabi sila na nagbayad sila ng P10 billion but this we have yet to verify kasi we have to ask our hospitals kung talagang may dumating sa kanila na payments. Right now, ang aming mga tintanong na hospitals, nagco-complain," ani De Grano.

Kasama sa mga nagbabalak kumalas sa PhilHealth ang 7 pribadong ospital sa Iloilo City, kung saan P545 milyon ang hindi pa nababayarang claims ng PhilHealth sa kanila.

Ayon kay Dr. Elmer Pedregosa, administrator ng Iloilo Mission Hospital, hindi lang operasyon kundi pati mga supply ng ospital ay apektado ng unpaid claims.

"What will be affected are the operations and payables. You have your fixed cost that you have to pay, like electricity and water," ani Pedregosa.

"At the same time, payables to suppliers and pharmaceuticals. [Personal protective equipment], medicine, the operations of the hospital and the care you are giving, you service, will really be greatly affected," dagdag niya.

Ayon kay De Grano, marami pang pribadong ospital sa Metro Manila at mga probinsiya ang posibleng mag-anunsiyo rin ng kanilang hindi pag-renew ng accreditation sa PhilHealth sa mga susunod na linggo.

Ipinaliwanag ni De Grano na sa mga pasyente pa lang ng COVID-19, ubos na ang pera ng mga ospital.

Ang isang moderate case ng COVID-19 ay may hanggang P143,000 na benepisyo na binabayaran ng PhilHealth.

Kapag may 10 moderate case sa 1 linggo, P1.4 milyon na kaagad ang isho-shoulder ng ospital.

Dahil sa laki ng utang ng PhilHealth, hirap ang mga ospital sa kanilang araw-araw na operasyon.

"Malaking porsiyento ng hindi nareimburse sa amin ay kakulangan sa funds ng hospital," ani De Grano.

Ilang senador na rin ang nag-udyok sa PhilHealth na agad nang bayaran ang kanilang utang sa mga ospital para hindi magkaroon ng failure sa health care system.

Kasama rito sina Sen. Sonny Angara, Risa Hontiveros, at Christopher "Bong" Go.

Ayon sa Malacañang, ilang beses nang kinausap ni Pangulong Rodrigo Duterte si PhilHealth President Dante Gierran tungkol sa utang ng PhilHealth at kahalagahan ng mga pribadong ospital ngayong pandemya.

"Mananawagan tayo ulit kay President Gierran, paulit-ulit na pong sinasabi ni presidente sa kanya, paulit-ulit na silang nag-uusap," ani Presidential spokesperson Harry Roque.

Kung itutuloy ng mga ospital ang pagkalas sa PhilHealth, mga pasyente rin ang kawawa.

Bagaman tatanggapin pa rin sila ng mga ospital na hindi accredited, ang pasyente at kanilang pamilya ang mag-aabono sa lahat ng gastos at mag-aasikaso ng claims sa PhilHealth.

"Instead na pagpasok ng miyembro ng PhilHealth sa ospital na sila ay automatic ang deduction ng kanilang benefits ng PhilHealth, ang mangyayari po, hindi na gagawin iyon ng ospital and they have to pay lahat ng charge sa ospital," ani De Grano.

Ayon naman kay PhilHealth spokesperson Shirley Domingo, sana'y pag-isipan pa ng mga ospital ang planong pagkalas sa PhilHealth.

"We're still hoping that these hospitals will reconsider their stand to disengage with PhilHealth," aniya.

"In the end, it will be the Filipino people who will be suffering if private hospitals not accept the patients, except those who can pay," dagdag ni Domingo.

Nasa P20 bilyon na umano ang pinoprosesong claims ngayon ng PhilHealth pero nag-iiba-iba umano ang halaga kada araw.

Sa kabila nito, handa raw ang ahensiyang bayaran ang mga ospital.

Ginagawan na rin umano ng PhilHealth ng paraan para mas mapabilis ang pagbayad sa mga ospital, gaya ng pagdagdag ng tauhan sa claims processing unit.

— Ulat ni Bianca Dava, ABS-CBN News