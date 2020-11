Manalang House sa Tabaco City, Albay kasama sa mga napinsala ni 'Rolly'

Kabilang sa napinsala sa Tabaco City ang tanyag na Manalang House o Bahay na Bato, na itinayo pa noong 1800s at idineklarang Heritage House noong 2007. Retrato mula kay Tabaco City Mayor Krisel Lagman-Luistro

MAYNILA – Labis na pinsala ang tinamo ng Tabaco City, Albay matapos ang pagbayo ni super typhoon Rolly sa buong rehiyon ng Bicol noong Linggo.

Sa video na pinadala sa ABS-CBN News ni Tabaco City Mayor Krisel Lagman-Luistro, makikita na napinsala ang plaza ng lungsod.

5 sa 6 LGUs sa First District ng Albay, hindi pa rin makontak ayon kay Albay Rep. Edcel Lagman dahil bagsak ang mga linya ng komunikasyon at wala ring kuryente.



Kuha ni Tabaco city Mayor Krisel Lagman-Luistro. pic.twitter.com/NVDDGarfDQ — Zandro Ochona (@ZandroDZMM) November 2, 2020

Pati ang lumang city hall, City Treasurer’s Office, police stations, fire stations, at Commission on Elections office, hindi nakaligtas sa bagsik ng bagyo.

Nasa 70 porsiyento naman ng mga poste ng kuryente ng mga electric cooperative ang nabuwal.

Samantala, ayon kay Albay. Edcel Lagman, kabilang sa napinsala sa Tabaco City ang tanyag na Manalang House o Bahay na Bato, na itinayo pa noong 1800s at idineklarang Heritage House noong 2007.

Ang Heritage Houses, ayon sa National Historical Commission of the Philippines, ay mga bahay na may malalim na halaga sa kultura, kasaysayan, o sining ng bansa.

Sabi ni Lagman, nawalan ito ng bubong matapos ang bagyong Rolly.

Panoorin: Police Station at tanggapan ng Bureau of Fire Protection sa Tabaco, Albay, napinsala rin ng bagyong #RollyPH



Kuha ni Mayor Krisel Lagman-Luistro kahapon. pic.twitter.com/CX9PUbMn05 — Zandro Ochona (@ZandroDZMM) November 2, 2020

Natangay din ng bagyo ang bubong ng Tabaco Catholic Parochial Church.

Dagdag naman ni Luistro, aabot aniya sa 7,000 na pamilya o 25,000 na indibidwal ang isinailalim sa preemptive evacuation.

–Mula sa ulat ni Zandro Ochona, ABS-CBN News