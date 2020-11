Higit 6,000 inilikas sa Muntinlupa dahil sa Bagyong Rolly

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Libo-libong mga residente sa Muntinlupa ang inilikas at idinala sa mga evacuation site dahil sa Bagyong Rolly nitong Linggo.

Ayon sa datos ng Muntinlupa PIO, nasa 6,200 katao ang nasa 21 evacuation centers sa iba't ibang barangay ng lungsod. Karamihan ay sa Brgy. Poblacion at Cupang, na may higit 1,000 evacuees bawat barangay.

Nasa 1,300 ang mga bata, 162 ang mga senior citizen, at may 29 na persons with disability.

Ilan sa mga evacuees ay nasiraan ng bahay, tulad ng mga taga-Makabuhay extension at Gola 5 NBP compound, dahil sa bagyo.

Binigyan ang mga evacuees ng relief goods at may medical check-up rin.

Wala nang malakas na ulan at hangin sa lungsod pero di pa sigurado kung makaka-uwi na ang mga evacuees Lunes dahil kailangan pa masigurong ligtas silang umuwi lalo't ang Muntinlupa ay malapit sa Laguna de Bay.

Nitong nakaraang Bagyong Quinta may ilang lugar ang binaha sa lungsod.