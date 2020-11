Higit 200 bahay sinira ng bagyong Rolly sa Pandan, Catanduanes

Nawasak ng bagyong Rolly ang higit 200 bahay sa bayan ng Pandan, Catanduanes, ayon kay Councilor John Alcantara. LGU Pandan, Catanduanes - Mayor’s Office

MAYNILA - Higit 200 bahay ang nasira ng bagyong Rolly sa bayan ng Pandan, Catanduanes, ayon sa isang opisyal nitong Lunes.

Makikita ang mga sirang bahay at natumbang puno sa mga retratong ipinadala ni Councilor John Alcantara.

Nagsimula ang clearing operation sa bayan, kung saan wala pa ring kuryente at signal ng komunikasyon.

Walang naitalang patay o sugatan sa bayan.

“Medyo mapalad kami dito sa Pandan, di kami gaanong naapektuhan ng bagyo, 222 na bahay ang nawasak. Zero casualty. Walang kuryente. Walang signal ang telco. Free WiFi for all to ng DICT na gamit ko," ani Alcantara.

Ayon sa Office of Civil Defense, maaaring dumating ngayong Lunes ang tulong mula sa Department of Social Welfare and Development) at Department of Health.

Nagpadala na rin ng tulong ang Philippine Red Cross, ayon sa chairman nitong si Sen. Richard Gordon.

--May ulat ni Kori Quintos, ABS-CBN News