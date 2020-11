Duterte 'missing' sa gitna ng hambalos ni Rolly; Palasyo may tugon

Kuha ang larawang ito sa Daraga, Albay noong Linggo habang nananalasa ang bagyong Rolly sa Bicol region. Niño Luces, Reuters.

MAYNILA – Trending sa social media noong weekend ang #NasaanAngPangulo matapos punahin ng netizens at mga grupo ang pagiging "no-show" ni Pangulong Rodrigo Duterte sa gitna ng pananalasa ng bagyong Rolly, ang tinaguriang pinakamalakas na bagyong tumama sa mundo ngayong 2020.

Nitong Lunes, inusisa ang Palasyo at iba pang opisyal kung bakit hindi nagpakita si Duterte sa gitna ng matinding hambalos ni Rolly, partikular na sa Bicol region.

"Ayaw po ni Pangulo na makaistorbo sa mga government workers natin, armed forces sa kanilang recovery operation so pupunta po siya soon sa mga hardest hit area nang siya lang po," ani Sen. Bong Go, dating special assistant ni Duterte.

Nauna nang sinabi ng Malacañang na nasa Davao City si Duterte habang nananalasa ang bagyong Rolly.

"Hindi ibig sabihin nasa Mindanao po ang Pangulo e hindi siya nagtatrabaho," depensa ni Go.

Nakahanap naman ng kakampi ang Pangulo kay Sen. Richard Gordon.

"Each one to his own taste and judgment... Even God said you should rest on the 7th day... Everybody has the duty to protect the president of the Philippines. The President will not go if there is a threat to his life and a threat can be physical or can be a health threat," anang senador.

Inanunsiyo ng Palasyo na babalik na si Duterte sa Maynila ngayong Lunes, at kasabay nito ay magsasagawa siya ng "aerial inspection" habang nasa himpapawid.

"It’s confirmed that PRRD will be flying from Davao to Manila today. En route to Manila he will be conducting an aerial inspection in Bicolandia and Calabarzon," sabi ni Presidential Spokesman Harry Roque.

LATE BRIEFING?

Dinepensahan din ni Roque ang pamahalaan sa puna na Linggo pa lang nagsagawa ng briefing ukol sa Rolly, na 2 beses nang nag-landfall nang mga oras na iyon.

"Inaasahan po nga natin ang landfall kahapon. At saka sa totoo lang po, araw ng Linggo iyon. Maski araw ng Linggo andito lahat ang kalihim para iparating ang kahandaan ng gobyerno sa pagbibigay ng tulong sa mga nasalanta," sabi ni Roque.

Wala pang opisyal na bilang kung ilan ang nasawi dahil sa bagyo, pero sa huling tala ng Office of the Civil Defense ay hindi ito bababa sa 10.

Umabot naman na sa higit P1 bilyon ang halaga ng pinsala ni Rolly sa agrikultura, ayon kay Agriculture Secretary William Dar.

