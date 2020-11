BALIKAN: Pagwasak ng 'Rolly' sa mga bahay, ari-arian sa Bicol

Nalubog sa buhangin ang ilang bahay at tindahan sa Daraga, Albay kasunod ng pananalasa ng bagyong Rolly. Retrato mula kay AJ Miraflor

Bihirang marinig ang babala na Signal No. 5, na nakareserba sa mga pambihirang bagyo na sa sobrang lakas ay tiyak na tatatak sa kasaysayan dahil sa tindi at lawak ng pinsala sa buhay at ari-arian.

Pinakabago sa listahan ng mga naturang bagyo ang Rolly, na nanalasa sa Pilipinas noong Linggo.

Unang tumama ang bagyo sa Bato, Catanduanes, na may dalang hangin sa bilis na 225 kilometers per hour (kph) at may bugsong 280 kph. Halos katumbas ito ng Yolanda noong 2013 at Ferdie noong 2016.

Sa Tiwi, Albay ang ikalawang landfall pasado alas-7 ng umaga.

Nakuhanan pa ng video ang bagsik ng bagyo sa Barangay Gajo, Tiwi bago tuluyang naputol ang mga linya ng komunikasyon sa lugar.

Nakuhanan din ang bagsik ng hangin at mga dambuhalang alon sa dagat sa Barangay Sogod.

Tumambad ngayong Lunes ang pinsala sa bayan.

Ayon sa residenteng si Jobelyn Mahinay, iniwan niya ang lahat ng ari-arian sa kaniyang bahay para sumilong sa evacuation center.

Pero nang umuwi ay halos wala nang natira sa kanilang tahanan.

"Hindi na namin alam kung ano ang gagawin namin dito, wala pa kaming pagkain," ani Mahinay.

Ayon kay Tiwi Mayor Jaime Villanueva, maraming bahay ang nawasak at matatagalan bago maibalik ang kuryente sa dami ng mga natumbang poste.

Wala ring suplay ng tubig ang malaking bahagi ng bayan.

"Salamat sa Panginoon at walang casualty," ani Tiwi Mayor Jaime Villanueva.

Nanawagan si Villanueva para sa pagkain at materyales sa paggawa ng bahay, lalo at naubos na umano ang pondo ng lokal na pamahalaan.

Sa kasagsagan ng bagyo, bumigay din ang dike sa Camalig, Albay.

Umagos naman ang lahar papuntang Guinobatan, kung saan daan-daang bahay ang natabunan.

Hindi rin madaanan ang kalsada sa bayan ng Santo Domingo dahil din sa lahar.

Ayon sa geologist na si Mahar Lagmay, nagpalala sa epekto ni Rolly ang matinding pag-ulan sa Albay noong Oktubre.

"'Di ba pumutok 'yong Mayon Volcano mga ilang taon na ang nakalipas pero naglatag 'yan ng kung ano-anong materyales sa volcano slopes kaya maaaring na-remobilize ito at nag-generate ng mga lahar," ani Lagmay.

Mula Bicol, nag-landfall ulit sa Quezon province at Batangas ang bagyo pero humina na ito, kaya hindi sintindi ang naramdaman ng mga taga-Metro Manila.

Pero ayon sa state weather bureau na PAGASA, asahan pa rin ang maulan na panahon dahil sa La Niña phenomenon.

"Puwede pa tayong makaranas ng isa o dalawa, November or December... mas maulan iyong ating mga bagyo. Not necessarily, ganoon lahat kalalakas," ani Esperanza Cayanan, PAGASA Deputy Administrator for Research and Development.

-- Ulat ni Jeff Canoy, ABS-CBN News