500 pamilyang lumikas kay bagyong Rolly, inabutang nasusunog ang mga tirahan sa Bacoor City

Isang bomberong rumeresponde sa sunog sa residential area sa Bacoor, Cavite noong gabi ng Nobyembre 1, 2020. Sumiklab ang sunog kasunod ng pananalasa ng bagyong Rolly sa lalawigan noong parehong araw. Lady Vicencio, ABS-CBN News

Bagyong Rolly ang pinaghandaan ng mga taga-Barangay Sineguelasan at Barangay Alima sa Bacoor City, Cavite pero sa sunog pala mawawala ang kanilang mga tahanan sa tabi ng dagat.

Bandang alas-10 ng gabi noong Linggo, sumiklab ang sunog sa residential area, na tinitirahan ng mga mangingisda at magtatahong.

Aabot sa 500 pamilya ang nawalan ng tirahan sa insidente. Ngayon, humihingi sila ng tulong para muling makabangon.

Nasa evacuation center ang karamihan sa mga residente dahil inilikas sa banta ng storm surge o daluyong na dala ng bagyong Rolly, pero napabalik sila nang mabalitaang nilalamon ng malaking apoy ang mga bahay.

"Nakakapanghinayang kasi nasunog 'yong bahay. Magde-December [na]. Walang matutuluyan sa New Year at Pasko," sabi ni Marvin Gardoce, isa sa mga nasunugan.

Watch more in iWantTFC

Ginamot ng fire volunteers ang isang pusa na nasaktan sa sunog sa Bacoor City, Cavite. Video mula kay Elmer Quinagoran

Nagputukan pa ang mga kawad ng kuryente at mga tangke ng liquefied petroleum gas.

Inabot nang 3 oras bago naapula ang sunog, na umabot sa ikaapat na alarma.

Tumulong din ang mga fire volunteer mula Metro Manila.

"Napakalakas ng hangin. At the same time, masikip 'yong kalsada papasok. So doon kami nahirapan [sa pagpatay sa sunog]. At the same time, maraming nakaparadang sasakyan sa kalsada," ani Fire Superintendent Rene Bullos, direktor ng Bureau of Fire Protection (BFP) sa Cavite.

Iniimbestigahan pa ng BFP ang dahilan ng sunog.

Watch more in iWantTFC

-- Ulat ni Lady Vicencio, ABS-CBN News