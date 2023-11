Watch more News on iWantTFC

TARAKA, Lanao Del Sur — Nag-draw lots ang dalawang nagtablang kandidato para mapili ang nanalong barangay chairman sa Buadi Amunta sa bayan na ito, Miyerkoles.

Sa botong 59-59 nagtabla ang mga kandidatong sina Yasmalyn Macabando at Casanoding Comadug.

Siniguro ng kapwa kandidato at ng police special electoral board na malinis at maayos ang draw lots na isinigawa sa municipal gym dakong alas-10 ng umaga.

Bago sila nagpalabunutan, ipinaliwanag ng Commission on Elections ang proseso para hindi magkakagulo at walang magduda sa resulta.

Matatandaang nagkagirian ang magkabilang panig dahil sa pagtaboy umano ng mga botante ng isang panig mula sa polling center ng Malungun Elementary School noong Lunes.

Ayon kay election officer Abdulhakim Talib, ang pagpapalabunutan para mapili ang nanalo sa nagtablang kandidato ay sang-ayon sa isang Comelec resolution.

Aniya, "'Pag draw lots, kung sino yong mananalo favored by luck, yon ang i-proclaim natin kasi sa buong municipality ito lang ang hindi na-proclaim."

Nanalo ang incumbent barangay chairman na si Macabando sa draw lots. Nagsigawan sa tuwa ang kaniyang mga tagasuporta.

Natanggap naman ito ng anak ni Comadug na bumunot ng papel sa draw lots

"Okay naman po, ganyan naman po ang buhay, may nanalo, may natatalo. Ang importante dumaan kami sa tamang proseso, satisfied naman ako sa desisyon ng Comelec," sabi niya.

— Ulat ni Merlyn Manos