Ilang bata sa Pampanga nagbihis-santo ngayong Undas

Larawan mula sa Holy Angel University

Malayo sa nakagawiang pagbibihis multo, zombie at iba pang nakakatakot na kaanyuan, nagbihis ang ilang bata at matatanda sa Pampanga tulad ng mga paborito nilang santo.

Sa San Pedro Calungsod Parish sa Barangay Santa Catalina, Minalin, halos 50 bata ang nagbihis santo tulad ng Itim na Poong Nazareno, Sta. Monica, St. Mary of Clopas, St. John Paul II, Our Lady of Mt. Carmel at Mother Teresa.

Aabot naman sa 250 estudyante sa Holy Angel University sa Angeles City ang sumali sa parade of saints ngayong taon.

Inikot nila ang buong unibersidad suot ang iba't ibang costume ng mga santo.

—Ulat ni Gracie Rutao