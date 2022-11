MAYNILA — Nagsuspende na ng klase ang lalawigan ng Cavite simula Nobyembre 2 hanggang 5 dahil sa epekto ng bagyong Paeng.

Kanselado ang klase sa lahat ng antas sa Cavite mula ngayong Miyerkoles hanggang Sabado, ayon sa anunsiyo ni Governor Jonvic Remulla.

"Let’s help each other recover first," aniya sa kaniyang Facebook post.

Matatandaang nagdulot ng pagbaha sa lalawigan ang ulang dala ng bagyong Paeng.

Hindi bababa sa 10 ang namatay sa Cavite dahil sa pananalasa ng bagyo.

