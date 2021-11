Mula sa City Government of Zamboanga Facebook Page

ZAMBOANGA CITY— Pinalawig ang modified enhanced community quarantine sa Zamboanga City at hindi na itinaas pa sa mas mahigpit na quarantine level dahil sa pagbaba ng kaso ng COVID-19.

Ayon sa resolusyon na inilabas ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases, mananatili sa MECQ ang lungsod hanggang Nobyembre 15.

Nitong Linggo, nakapagtala ang city health office ng 135 na bagong kaso ng COVID-19.

Sa kabuuan, nakapagtala ang lungsod ng 20,887 kaso ng COVID-19, kabilang dito ang 2,333 active cases at 947 fatalities.

Patuloy naman ang pagbabantay ng local IATF sa sitwasyon ng COVID-19 sa lugar kaya sarado ang mga sementeryo simula Oktobre 29 hanggang Nobyembre 2. Ito'y para maiwasan na magkumpul-kumpulan ang mga bumibisita sa sementeryo.

Bukas ang ilang malls nitong Lunes pero sarado ang mga resort alinsunod sa MECQ guidelines.

—Ulat ni Leizel Lacastesantos