Simula ngayong Lunes, may libreng RT-PCR test na ang Department of Tourism (DOT) para sa mga kuwalipikadong lokal na turista.

Ito'y sa gitna ng pagluluwag ng domestic travel sa iba't ibang panig ng Pilipinas sa gitna ng nagpapatuloy na pandemya.

Ayon kay Tourism Secretary Bernadette Romulo-Puyat, dati'y subsidized lang ang bahagi ng swab test. Pero marami ang namamahalan pa rin, kaya sasagutin na ng ahensiya ang bayad sa COVID-19 test.

Sa mga interesado sa libreng RT-PCR test, puwedeng mag-apply online sa Tourism Promotions Board (TPB).

"Maga-apply sila online sa TPB. Kailangan lang nilang ipakita na they are in a DOT-accredited hotel at may return ticket, kasi we can only pay for tourist," ani Puyat.

Isasagawa ang test sa Philippine Children's Medical Center sa Quezon City. Plano ng DOT na paramihan pa ang ospital kung saan puwede magpa-test.

"Ilang beses ka puwedeng mag-avail nitong libreng swab testing? As many as you want," ani Puyat, na sinabi ring walang "age restriction" sa testing.

Pero may mga lugr na rin sa bansa na hindi na required ang RT-PCR test para sa mga biyahero, tulad ng Baguio, Negros Occidental at Iloilo City.

Inanunsiyo na rin ng lokal na pamahalaan sa Marindique na hindi na kailangan ng swab test ng mga biyahero basta bakunado laban sa COVID-19.

LINK:

https://news.abs-cbn.com/news/11/01/21/marinduque-inalis-na-sa-mga-bakunadong-biyahero-ang-covid-test-requirement

Inaasahang tatanggalin na rin ng top tourist destination na Boracay ang RT-PCR requirement sa oras na maging fully vaccinated ang lahat ng tourism worker at residente sa isla.

Sa ngayon, halos 9 sa bawat 10 residente at tourism worker sa Boracay ang nakaka-first dose na ng bakuna kontra COVID-19, habang nasa 6 sa 10 residente at tourism worker na ang fully vaccinated.

Para sa Tourism Congress of the Philippines (TCP), malaking bagay ang pagluwag ng biyahe sa Pilipinas, lalo para sa mga umaasa sa turismo bilang kabuhayan.

Ayon sa TCP, mahalagang maging tapat ang mga biyahero sa mga ipakikitang vaccination card.

Marami kasi noon ang nahulihan ng mga pekeng RT-PCR test, gaya sa Boracay.

"Parang awa ninyo, 'di lang para sa inyo, para sa mga pupuntahang lugar, 'wag na kayo mameke. Kung gusto natin na magtuloy-tuloy ito, sumunod po tayo," ani TCP President Jojo Clemente.

Ayon din sa TCP, mataas na ang bilang ng tourism workers na nagpapabakuna sa pag-asang ito ang magsisilbing proteksiyon nila habang binabangon ang nalugmok na industriya.

— Ulat ni Jeff Canoy, ABS-CBN News

