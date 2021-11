Maituturing nang low risk sa COVID-19 ang lahat ng siyudad sa Metro Manila, sabi ngayong Lunes ng OCTA Research Group.

"Mababa na talaga ang risk assessment natin. And based sa metrics na ginagamit natin, all 17 LGUs (local government units), based sa aming pag-aaral, ay nasa low risk," sabi ni OCTA fellow Guido David sa Laging Handa briefing.

Base sa pagbabantay ng OCTA Research sa Kamaynilaan, lumalabas na lahat ng lugar sa capital region ay mas mababa na sa 1 ang reproduction number.

Nasa low risk na rin ang hospital utilization rate.

Low risk na rin umano ang intensive care unit utilization rate ng karamihan ng mga LGU, maliban sa Muntinlupa, Pateros, Makati at San Juan.

"Pero that's only because 'yong ibang hospitals ay preferred hospitals sila. So doon nagpupunta ang mga patients," paliwanag ni David.

MAS MABABANG ALERT LEVEL?

Dahil sa magandang trend na nakikita sa National Capital Region, naniniwala si Presidential Adviser for Entrepreneurship Joey Concepcion na ito na rin ang tamang oras para babaan ang alert level sa rehiyon.

Kailangan na rin kasi aniya talagang makabawi ng mga negosyo, lalo't papalapit na naman ang Bagong Taon.

"I understand that government is trying to be more conservative. But by November 15, there's no way but to drop this to Alert Level 2 to allow more businesses to make profit," ani Concepcion sa panayam ng ANC.

Kasalukuyang nasa Alert Level 3 ang Kamaynilaan.

Suportado naman ng OCTA Research ang pagbaba sa Metro Manila sa Alert Level 2, ani David.

"Pero we should do so in a safe manner," dagdag ni David.

Isa sa nakikitang paraan ni Concepcion para mas maging ligtas ang pagbubukas ng iba-ibang sektor ay gawing mandatory ang pagbabakuna.

"To me, there's no such thing as discriminatory... We are in a pandemic. These are not normal times and clearly, restricting the movement of the unvaccinated is protecting their own life," ani Concepcion.

Tinitingnan na rin umano ng Inter-Agency Task Force (IATF) ang posibilidad ng pagluwag ng quarantine restrictions para sa mga biyahero mula North America.

"We're pushing hard for North America, hopefully Canada, to be allowed with no quarantine. Hopefully, the IATF, by this week, will decide on this because a lot of Filipinos abroad want to see their loved ones here," ani Concepcion.

Ngayong Lunes, nakapagtala ang Pilipinas ng 3,117 bagong kaso ng COVID-19 para sa kabuuang 2,790,375, kung saan 43,185 ang active cases.

— Ulat ni Raphael Bosano

