MANILA -- Extended ang water interruption sa ilang lungsod sa Metro Manila.

Ayon sa Maynilad, nagkaroon lang ng challenges o hamon sa worksite sa pipe realignment nila para sa flood control project ng DPWH.

Extended ang ‘water interruption’ sa ilang barangay sa Maynila, Pasay, Parañaque at Makati hanggang bukas ng hapon. Ayon sa Maynilad, may inaayos pa sila sa site sa Sampaloc, Maynila. pic.twitter.com/1gQHB41ZUn — Jekki Pascual (@jekkipascual) November 1, 2021

Dapat kasi ngayong Lunes babalik na ang tubig sa maraming mga customer ng Maynilad, pero hindi pa ito matutuloy para sa ilang mga barangay.

Extended hanggang November 2 bukas 2 p.m. ang walang tubig. Sakop nito ang ilang barangay sa Maynila, Parañaque, Pasay, at Makati.

TINGNAN: Listahan ng mga apektadong barangay na wala pang tubig hanggang bukas. Ayon sa Maynilad, may delay sa kanilang proyekto. pic.twitter.com/dUsujmc1LF — Jekki Pascual (@jekkipascual) November 1, 2021

Tuloy tuloy pa rin ang pag-aayos sa worksite sa Sobriedad Street sa Sampaloc. May ilang residente malapit sa site ang may tubig na, pero yung ilang kapitbahay nila ay wala pa.

Ayon sa isang nanay, apat na araw na silang walang tubig at nahihirapan na lalo at may anak siya na nurse na kailangan talaga maligo at maglaba ng damit araw-araw dahil sa COVID-19 ward nagtatrabaho.

May mga water tanker na pinadala ang Maynila at mga fire volunteers. Pero ayon sa ilang residente, pagdating ng mga truck unahan ang mga tao at di na nasusunod ang physical distancing.

Anila, sana mas maraming tubig ang maibigay sa kanila.

Ang pipe realignment project ng Maynilad ay para sa flood control project ng Department of Public Works and Highways. Kung walang aberya, posibleng bumalik na ang tubig sa Martes.