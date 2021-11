Dagdag-kapasidad ng mga simbahan inihirit ng mga deboto

Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Umaasa ang Simbahang Katolika na dagdagan pa ng gobyerno ang kapasidad nila sa pagtanggap ng mga deboto ngayong bumababa na ang kaso ng COVID-19.

Sa isang panayam sa TeleRadyo, sinabi ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines (CBCP) na umaasa silang papayagan na ng IATF ang 50 percent na kapasidad ng mga simbahan.

"Nagkakaroon na ng kumpyansa ang mga tao at unti-unti, bumabalik na sila ng simbahan. At ang maganda dito, yung mga deboto, nagpupumilit na makapagsimba. So yung kanilang request, sana dagdagan ang misa, sana taasan yung ina-allow sa loob ng simbahan. Naririnig namin yung ganitong requests," sabi ni Fr. Jerome Secillano ng CBCP public affairs committee.

Handa naman daw ang mga malalaking simbahan sa Metro Manila, gaya ng Quiapo church, sa pagdami ulit ng mga mananampalataya na magsisimba, lalo't paparating na ang Kapaskuhan.

"Ang simbahan, handang-handa na sa pagbabalik ng mga tao, ito man ay 50 percent capacity. Ready ang simbahan sa pagdagsa at pagdami ng mga tao, lalo dito sa Quiapo," ani Fr. Douglas Badong, parochial vicar ng simbahan.

Sang-ayon naman ang mga Katoliko na dapat nang luwagan ang patakaran hinggil sa mga misa, at payagan ang mas maraming tao sa loob ng simbahan.

Tulad na lang ng mag-asawang sina Rodolfo at Clotilde Lim na nagsimbang nakakwintas pa ang vaccination card.

"Kung maaari lang, mas maganda kung open na talaga, maging normal na. Ang daming gusto pumasok," ani Clotilde.

Pabor din ito sa mga maliliit na negosyante tulad ni Nida Edgarta na ilang taon nang nagtitinda ng sampaguita sa Sto. Domingo church sa Quezon City.

"Puwede na yun, kasi halos bakunado naman lahat eh, kasi parang pinipigilan magsimba yung mga tao," aniya.

—Ulat ni Jervis Manahan, ABS-CBN News