Babae muntik matuklaw ng cobra sa CR sa Samar

Isang babae ang muntik nang matuklaw ng cobra habang gumagamit ng comfort room sa bayan ng Motiong, Samar, Linggo ng gabi.

Ayon sa mga awtoridad, nakahingi ng saklolo ang babe matapos niya madiskubre ang naturang ahas sa CR sa Brgy. 1A.

Rumesponde ang mga bumbero at emergency rescue team at isinilid sa sako ang cobra, na napag-alamang na 50 pulgada ang haba height ang haba at limang pulgada ang laki ng katawan.

Isa umanong nakakamatay na Samar cobra o naja samarensis ang naturang ahas, na kilala din sa tawag sa local name na “"Ibingan”. Karaniwang nakikita ang mga ito sa Visayas at Mindanao.

Nai-turnover na sa Department of Environment and Natural Resources sa bayan ang ahas.

—Ulat ni Ranulfo Docdocan



