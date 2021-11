Watch more on iWantTFC

Aminado si vaccine czar Carlito Galvez Jr. na nasa 50 hanggang 60 porsiyento lang ng populasyon ang kayang makakumpleto ang bakuna kontra COVID-19 ngayong 2021.

Mababa ito sa high-end target na 77 milyong Pilipino o 70 porsiyento ng populasyon, na kailangan para makamit ang herd immunity.

Sa target, 27.3 milyon pa lang ang may kumpletong bakuna laban sa sakit, habang 31.9 milyon ang may unang dose.

"Pinapaalalahanan lang namin ang LGU (local government unit) that this (vaccination) is already their role. We want to encourage them to be more creative and efficient in their rollout and distribution of COVID vaccine," ani Galvez.

Nitong nagdaang linggo, bahagyang bumilis ang pagbabakuna kontra COVID-19 sa bansa, na pumalo sa average na higit kalahating milyong doses kada araw.

Pero malayo rin umano ito sa target na makapagbakuna ng 1 milyon hanggang 1.5 milyon doses kada araw.

Sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, kung saan pinakakaunti ang nabakunahang populasyon, malaking hamon umano ang vaccine hesitancy at pagbabakuna sa malalayong lugar tulad ng mga isla.

"Tina-tap na rin natin 'yong mga mosque, ito 'yong religious site, para magbigay ng adbokasiya 'yong religious leaders para i-encourage 'yong mga tao na magpabakuna," sabi ni Bangsamoro Interior Minister Naguib Sinarimbo.

PAGBABAKUNA SA MGA MENOR DE EDAD

Umaasa si Galvez na bibilis ang pagbabakuna sa bansa kapag nagbukas na ang COVID-19 vaccination sa lahat ng may edad 12 pataas.

Sa ngayon kasi, tanging mga may edad 12 hanggang 17 na may comorbidities sa Metro Manila pa lang ang binabakunahan laban sa sakit.

Plano ng Navotas City na simulan sa Martes ang pagbabakuna ng mga may edad 12 hanggang 17 na walang comorbidities kung kulang pa rin ang bilang ng eligible minors na kukuha ng vaccination slots.

Mas maaga ito sa itinakdang Nov. 3 schedule ng National Vaccination Operations Center para sa pagsisimula ng rollout ng pagbabakuna sa general pediatric population.

"‘Yong 300 slots namin, ang nagamit lang yata ng may comorbidity is 60," kuwento ni Navotas Mayor Toby Tiangco.

Pero sa Miyerkoles, mas palalawakin pa ang pagbabakuna ng mga menor de edad sa Navotas, kung saan dadagdagan nang 2 pang sites mula sa kasalukuyang isa.

Tig-300 slots ang bubuksan kada araw sa tatlong sites at hindi muna papayagan ang walk-in.

Mga nag-rehistro online din muna ang uunahing bakunahan sa Mandaluyong, kung saan palalawigin sa tatlong sites ang pagbabakuna ng mga menor de edad simula Miyerkoles.

Sa tinatayang 22,000 hanggang 30,000 na mga may edad 12 hanggang 17 sa lungsod, nasa 10,000 pa lang ang nagpaparehistro para sa bakuna, ani Mayor Menchie Abalos.

Sa Maynila, anim na local government hospitals ang target buksan para sa pagbabakuna sa general pediatric population, at nasa 500 bata ang target turukan kada site.

Sa Quezon City, 16 na sites naman ang balak gamitin para sa pagbabakuna sa mga kabataan.

Inaasahan ng gobyerno na magsusumite na rin ang Pfizer ng aplikasyon para magamit ang COVID-19 vaccine nito pati sa mga edad 5 hanggang 11.

Ito'y matapos bigyan ng Food and Drug Administration ng Amerika ng emergency use authorization ang Pfizer vaccine para sa naturang age group.

"If Pfizer will apply for it, more or less baka December, they can approve it," ani Galvez.

Sa higit 106.2 milyong COVID-19 vaccine doses na dumating sa Pilipinas, 59.3 milyon ang naiturok na.

— Ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News