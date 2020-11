Militar handang tumugon sa mga emergency bunsod ng 'Rolly'

Mga military unit na tutulong sa pagtugon sa mga emergency na bunsod ng bagyong Rolly. Angel Movido, ABS-CBN News

MAYNILA — Tiniyak ngayong Linggo ni Armed Forces of the Philippines chief Gen. Gilbert Gapay na handa ang militar na magsagawa ng rescue operations at tumugon sa mga emergency sa mga lugar na sasalantain ng bagyong Rolly.

"Handang-handa tayo ngayon para sa bagyong Rolly. Let us maintain that high state of readiness," sabi ni Gapay sa mga miyembro ng Joint Task Force-National Capital Region (JTF-NCR) ng AFP sa isang preparedness inspection sa Camp Aguinaldo sa Quezon City.

Aabot sa 600 miyembro ng JTF-NCR ang naka-deploy sa mga flood-prone area sa Metro Manila para tumulong sa mga lokal na pamahalaan sa rescue operation at evacuation.

AFP Chief of Staff General Gilbert Gapay set to conduct preparedness inspection among military units, Sunday morning as the country braces for #RollyPH | via @angelmovido pic.twitter.com/1kzb4dcK2i — ABS-CBN News (@ABSCBNNews) November 1, 2020

Higit 8,000 active at reserve personnel ng AFP ang naka-deploy sa Luzon at Visayas para sa disaster response, ayon kay Gapay.

May higit 2,000 tauhan naman ng AFP Southern Luzon Command ang tumutulong sa rescue operations kasunod ng mga landfall ni Rolly, dagdag niya.

"I’m confident that our troops are ready to respond to any call for assistance. Mag-ingat din tayo as responders and rescuers. Let's not be victims of this calamity," ani Gapay.

Nag-deploy din ang AFP ng mga ground vehicle at nakahanda rin ang mga transport aircraft tulad ng mga helicopter, ani Gapay.

Binigyang diin ni Gapay na babantayan ng militar ang mga evacuation center para matiyak na nasusunod ang mga health protocol laban sa COVID-19.

Handa rin ang AFP na magsagawa ng COVID-19 swab test sa mga tauhan nito at pamilya nila sakaling kailanganin, ani Gapay.

Naging typhoon na lang ang Rolly tanghali ng Linggo mula super typhoon kasunod ng 2 landfall sa Bicol region, sabi ng PAGASA.

-- Ulat ni Angel Movido, ABS-CBN News

