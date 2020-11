Lotto draws suspendido muna dahil sa bagyong Rolly: PCSO

MAYNILA — Sinuspende simula Linggo, Nobyembre 1, ng Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) ang Lotto draws dahil sa masamang panahong dulot ng bagyong Rolly.

Mananatiling suspendio ang mga draw hanggang Lunes, Nobyembre 2, at magpapatuloy na lang sa Martes, Nobyembre 3, sabi sa abiso.

"This shall cover all the games for the 2PM, 5PM, and the 9PM draws," sabi ng PCSO.

Tuloy naman umano ng operasyon ng mga Lotto outlet, pagbebenta ng mga tiket, at pag-claim ng low-tier prize sa mga lugar na hindi apektado ng bagyo.

Halos milyong katao, karamihan ay nasa southern Luzon, na ang lumikas mula sa kanilang mga tahanan dahil sa inaasahang mga panganib na dala ng malalakas na hangin at ulang dala ni Rolly, ang pinakamalakas na bagyo ngayong taon.

