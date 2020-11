Lolong inilikas, patay sa atake sa puso sa Oriental Mindoro

Patay ang isang 78 anyos na lalaki mula Bulalacao, Oriental Mindoro matapos atakihin sa puso sa gitna ng paglilikas bilang paghahanda sa bagyong Rolly ngayong Linggo.

Nakaupo si Aladino Alarcon sa labas ng isang simbahang ginawang evacuation center nang atakihin sa puso, base sa ulat ng Bulalacao Public Information Office (PIO).

A 78 y/o man dies from a heart attack in Bulalacao, Oriental Mindoro amid evacuation efforts for #RollyPH. The town PIO said Aladino Alarcon collapsed while waiting to get inside a church evac center. He was pronounced DOA at the hospital.



(📸: Bulalacao PIO) pic.twitter.com/ZRAMs7lbbr