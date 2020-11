LIST: Contact details of key govt agencies in case of emergency

MANILA - The following are contact details of key government agencies in case of emergency:

NATIONAL EMERGENCY HOTLINE: 911

NATIONAL DISASTER RISK REDUCTION AND MANAGEMENT COUNCIL

Trunkline: (02) 8911-5061 to 65

Facebook: www.facebook.com/NDRRMC

Twitter: @ NDRRMC_OpCen

PAGASA

Central Office: (02) 8284-0800

Facebook: www.facebook.com/PAGASA.DOST.GOV.PH

Twitter: @dost_pagasa

PHILIPPINE RED CROSS

Hotline: (02) 8527-5981

Trunkline: (02) 8527-8385 to 95

Facebook: www.facebook.com/phredcross

Twitter: @philredcross

PHILIPPINE COAST GUARD

Hotline: (02) 8527-8481 to 89

Facebook: www.facebook.com/philcoastguardofficialpage

Twitter: @PhilCoastGuard1

BUREAU OF FIRE PROTECTION

Hotline: (02) 8426-0219, (02) 8426-0246

Facebook: www.facebook.com/bureauoffireprotection911

METROPOLITAN MANILA DEVELOPMENT AUTHORITY

Hotline: (02) 8882-4151 to 77

Facebook: www.facebook.com/MMDAPH

Twitter: @MMDA

DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE AND DEVELOPMENT

Trunkline: (02) 8931-8101 to 07

Facebook: www.facebook.com/dswdserves

Twitter: @dswdserves

PHILIPPINE NATIONAL POLICE

Hotline: (02) 8722-0650, (02) 8723-0401 to 20

Text Hotline: PNP (space) (message) to 2920

Facebook: www.facebook.com/pnp.pio

Twitter: @pnppio

PHILIPPINE INSTITUTE OF VOLCANOLOGY AND SEISMOLOGY

Trunkline: (02) 8426-1468 to 79

Facebook: https://www.facebook.com/PHIVOLCS/

Twitter: @phivolcs_dost