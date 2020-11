Libo-libong residente ng Quezon City, lumikas para makaiwas sa bagyong Rolly

MAYNILA - Mahigit 1,700 pamilya ang lumikas mula sa iba't ibang barangay ng Quezon City nitong Linggo bilang paghahanda sa pinsalang maaring maging dulot ng paghagupit ng bagyong Rolly.

Nasa loob na ng mga classroom ang pami-pamilyang lumikas mula sa pitong lugar sa Barangay Tatalon sa Quezon City.

Bawat kwarto ay may apat na modular tents at isa hanggang dalawang pamilya ang nananatili doon depende sa bilang nila.

Hatinggabi nang may magsimulang lumikas at dumiretso sa Diosdado Macapagal Elementary School at sinundan na ito ng 342 pamilya buong maghapon.

Nagsimulang magdatingan ang mga residente kaninang umaga nang magsimulang umulan at lumakas ang hangin. Sa kasalukuyan ay nasa 343 pamilya na ang nasa modular tents na inihanda sa kanilang barangay.

Siyamnapu ang modular tents na inilagay sa mga classroom pero nagkulang umano ito kaya ang iba ay sa mismong classroom na lamang pumwesto.

Ang 343 pamilya ay binubuo ng 1,135 individuals at tinitiyak ng barangay officials na masusunod dito ang health protocols bunsod ng banta ng COVID-19.

May mga pulis at sundalo umanong kasama ang mga taga-barangay para magbantay at may nurse na reresponde sakaling may magkasakit sa evacuation center.

Ayon sa Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office, nawalan ng kuryente sa ilang bahagi ng Barangay Sta. Lucia at Barangay Kaligayahan dahil sa mga live wire at busted transformer pero inaayos na umano ito ng Meralco.

Sa huling tala ng Quezon City nitong alas-5 ng hapon, nasa 1,754 pamilya na ang nasa evacuation center sa Quezon City mula sa 26 na barangay.

